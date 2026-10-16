В Эстонии с 16 по 27 октября пройдут немецко-эстонские учения Brave Blue 26

13 октября DPA со ссылкой на представителя военного штаба альянса в бельгийском Монсе писало, что НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon с участием вооруженных сил 17 стран. Маневры продлятся до конца следующей недели. Германия перебросила на авиабазу Авиано на севере Италии три истребителя-бомбардировщика Tornado из состава 33-го тактического авиационного крыла. По данным ВВС ФРГ, в учениях также принимают участие несколько десятков немецких военнослужащих.