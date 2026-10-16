В Эстонии с 16 по 27 октября пройдут немецко-эстонские учения Brave Blue 26
Совместные немецко-эстонские военные учения Brave Blue 26 впервые пройдут в Эстонии с 16 по 27 октября. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.
В ходе маневров военные отработают прием и логистическое обеспечение немецких подразделений на случай кризиса или войны. Участники также рассмотрят порядок переброски союзных войск в Эстонию, их размещения и обеспечения в логистических районах.
Одной из задач учений станет выявление возможных трудностей, которые могут возникнуть при реальном перемещении воинских подразделений. Это позволит проверить организационные процедуры и готовность принимающей стороны обеспечить быстрое прибытие союзников.
Начальник отдела логистики Сил обороны Эстонии Вальдо Вески сообщил, что страна за свой счет организует прием прибывающих подразделений, их транспортировку и размещение. Эстонская сторона также обеспечит военнослужащих питанием, топливом и другими необходимыми услугами для последующего выдвижения к местам выполнения задач.
13 октября DPA со ссылкой на представителя военного штаба альянса в бельгийском Монсе писало, что НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon с участием вооруженных сил 17 стран. Маневры продлятся до конца следующей недели. Германия перебросила на авиабазу Авиано на севере Италии три истребителя-бомбардировщика Tornado из состава 33-го тактического авиационного крыла. По данным ВВС ФРГ, в учениях также принимают участие несколько десятков немецких военнослужащих.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что учения призваны поддерживать эффективность и надежность ядерного сдерживания альянса. По его словам, маневры также демонстрируют единство и решимость государств – членов НАТО.