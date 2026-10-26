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«Яндекс» сообщил о сохранности суперкомпьютеров после атак ВСУ

Три системы перенесут на новые площадки для работы сервисов и обучения ИИ
Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» планирует перенести суперкомпьютеры «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис» на новые площадки после атак беспилотников на дата-центры компании. После запуска оборудование вновь будет использоваться для работы сервисов и обучения фундаментальных языковых моделей, сообщили в компании.

8 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Сасове Рязанской области. На площадке произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Работа центра была полностью остановлена. В нем размещались суперкомпьютеры «Червоненкис» и «Ляпунов». 11 октября атаке подвергся дата-центр во Владимире, где находился «Галушкин».

20 октября «Яндекс» восстановил основные функции рекламного сервиса «Директ», ограниченные после атак на дата-центры. Компания сообщала, что возвращает инструменты поэтапно, чтобы обеспечить стабильную работу системы.

23 октября инженеры Yandex Cloud восстановили доступ к 90,47% данных клиентов, хранившихся на платформе. Часть информации и связанных с ней сервисов перенесли на новую площадку, которая начала работу в тот же день.

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