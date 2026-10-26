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Главная / Инвестиции /

Вклады принесли клиентам «Сбера» 1,79 трлн рублей за девять месяцев

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

За период с января по сентябрь клиенты «Сбера» заработали на вкладах и накопительных счетах 2,11 трлн руб. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель кредитной организации.

Основную часть процентного дохода принесли вклады – 1,79 трлн руб. За три квартала клиенты открыли 22,9 млн вкладов. Еще 321,4 млрд руб. «Сбер» начислил по накопительным счетам, которых за девять месяцев было открыто в количестве 8,03 млн штук.

В Сбербанке объяснили, что вклады больше подходят, когда клиенту необходимо зафиксировать доходность на определенный срок, а накопительные счета – для более гибкого управления средствами.

По данным «Финуслуг», средние ставки на 30 сентября по вкладу на три месяца составили 13,73% (+0,10 п. п.); на шесть месяцев – 13,21% (+0,06 п. п.); на год – 12,71% (+0,34 п. п.); на полтора года – 11,79% (+0,34 п. п.); по двухлетнему вкладу – 11,21% (+0,23 п. п.); по трехлетнему вкладу – 10,71% (+0,04 п. п.).

В октябре максимальной процентной ставкой по банковским вкладам, которая привлекает наибольший объем депозитов, стали 13,06%. Средние максимальные процентные ставки по вкладам на срок до 90 дней – 12,55%, на срок от 91 до 180 дней – 12,88%. Депозиты на срок от 181 дня до года дают 12,77%, а на срок свыше года – 11,75%.

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