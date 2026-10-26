Вклады принесли клиентам «Сбера» 1,79 трлн рублей за девять месяцев

В октябре максимальной процентной ставкой по банковским вкладам, которая привлекает наибольший объем депозитов, стали 13,06%. Средние максимальные процентные ставки по вкладам на срок до 90 дней – 12,55%, на срок от 91 до 180 дней – 12,88%. Депозиты на срок от 181 дня до года дают 12,77%, а на срок свыше года – 11,75%.