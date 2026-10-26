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Российский рынок акций умеренно растет

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 26 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,19% и составил 2469,26. Индекс РТС вырос на 0,18% и составил 965,83.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 27,14 млрд руб.

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