Российский рынок акций умеренно растет
По состоянию на 12:00 мск 26 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,19% и составил 2469,26. Индекс РТС вырос на 0,18% и составил 965,83.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Софтлайн» – 51,82 руб. (+3,39%)
«ЭсЭфАй» – 627,80 руб. (+2,99%)
«Лента» – 1790,50 руб. (+2,96%)
ГК «Базис» – 138,20 руб. (+2,81%)
«Русагро» – 75,22 руб. (+2,76%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Фосагро» – 5688 руб. (-1,61%)
ЮГК – 0,71 руб. (-1,55%)
«Акрон» – 18 962 руб. (-1,31%)
«Новабев групп» – 269,20 руб. (-1,17%)
«Русснефть» – 94,65 руб. (-1,15%)
Общий объем торгов составил 27,14 млрд руб.