Выручка «Русагро» за девять месяцев выросла на 10% год к году
Выручка группы «Русагро» за девять месяцев составила 292,82 млрд руб., что на 10% больше год к году. Тот же показатель за III квартал вырос на 1% до 101,29 млрд руб. Операционные результаты опубликованы на сайте компании.
Масложировой бизнес за девять месяцев принес 158,6 млрд руб. (+5%), мясной – 66,66 млрд руб. (-3%), а сахарный – 33,21 млрд руб. (+7%). Выручка сельскохозяйственного бизнеса выросла на 107% год к году и составила 34,35 млрд руб.
В объемах было произведено 800 000 т (+13%) сырого растительного масла, из которых 345 000 т пришлось на продажу потребительской продукции. Объем производства свиней в живом весе на убой вырос на 2% до 427 000 т. Показатель по сахару снизился на 28% год к году до 286 000 т, а продажи – на 9% до 465 000 т.
Продажи зерновых культур выросли на 86% и составили 960 000 т. Из них 702 000 т пшеницы, 229 000 т кукурузы, 30 000 т ячменя.
После публикации отчетности акции «Русагро» выросли до 75,8 руб. По состоянию на 12:27 мск они торгуются по 74,76 руб., что на 2,21% больше значения закрытия.
2 сентября «Ведомости» со ссылкой на слова председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова писали, что пока у государства нет планов по продаже группы компаний «Русагро» и она останется под управлением кредитной организации. Главная задача для банка, по словам Листова, состоит в обеспечении операционной устойчивости группы и сохранении ею лидирующих позиций на рынке.