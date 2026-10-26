Выручка «Русагро» за девять месяцев выросла на 10% год к году

В объемах было произведено 800 000 т (+13%) сырого растительного масла, из которых 345 000 т пришлось на продажу потребительской продукции. Объем производства свиней в живом весе на убой вырос на 2% до 427 000 т. Показатель по сахару снизился на 28% год к году до 286 000 т, а продажи – на 9% до 465 000 т.