«Русагро» остается под управлением Россельхозбанка

«Русагро» остается под управлением РоссельхозбанкаРешение о продаже принимает государство, пока таких планов нет
Пока у государства нет планов по продаже группы компаний «Русагро» и она останется под управлением Россельхозбанка, сообщил в интервью «Ведомостям» председатель правления банка Борис Листов. Главная задача для банка, по словам Листова, состоит в обеспечении операционной устойчивости группы и сохранении ею лидирующих позиций на рынке.
Он напомнил, что ГК «Русагро» – флагман российского агросектора и один из национальных лидеров в растениеводстве, производстве сахара, свинины и масложировой продукции. В первом полугодии 2026 г. общая выручка группы выросла на 15% год к году, составив 191,5 млрд руб., добавил Листов.
28 мая Росимущество передало контрольный пакет акций ПАО «Группа «Русагро» в управление «РСХБ-финанс» – управляющей компании Россельхозбанка.
Перед этим, 5 мая, Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил требования по иску Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу, его родственникам и бывшему генеральному директору компании Максиму Басову.
Согласно решению суда, в доход государства обращены: 470 млн принадлежащих Мошковичу обыкновенных акций ПАО «Русагро», почти 795 000 акций его супруги Натальи Быковской, около 73 млн акций Басова и т. д.
Под управление государства перешел контрольный пакет – более 65% акций компании. По подсчетам «Ведомостей», общая стоимость изъятых акций «Русагро» на 18.00 5 мая оценивалась в 68,533 млрд руб.
Претензии к Мошковичу у надзорного ведомства возникли из-за нарушения антикоррупционного законодательства в период с 2006–2014 гг., когда он занимал должность сенатора от Белгородской области. По мнению прокуроров, в то время бизнесмен сохранял контроль над созданным им «Русагро» и использовал публичные полномочия в интересах холдинга.
Какие еще активы получил в управление РСХБ
Помимо «Русагро», с мая 2024 г. по май 2026 г. банк получил в управление в рамках национализации несколько крупных активов. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», в 2024 г. такими компаниями стали в том числе предприятия агрохолдинга «Ариант» и активы производителя макаронных изделий, муки и круп – компании «Макфа». В 2025 г. под управление дочерней структуры банка перешел крупный зернотрейдер «Родные поля», в 2026 г. – АО «Кондитерус Ком» (головная компании пищевого холдинга KDV) и ООО «Промсельхозинвест» (основное юрлицо холдинга «Главпродукт»).
«Решения о сроках управления, возможной продаже или изменении структуры владения (активов. – «Ведомости») – это компетенция собственника, т. е. государства», – заявил Листов.
Он подчеркнул, что компании, переданные в управление структурам РСХБ, не являются активами банка: их собственником остается государство. Банк в этой архитектуре выступает как профессиональный управляющий, а не как конечный владелец. Отчетность таких компаний не консолидируется с балансом РСХБ.
Листов также добавил, что для управления активами, переданными государством, дополнительный капитал банку не потребуется.
«Русагро» не растворяется в банковском балансе, а по факту получает временного профессионального управляющего с понятной стратегической задачей по сохранению операционной устойчивости и лидерства группы на рынке. Управлять таким активом – задача скорее сопроводительная, поэтому нагрузка для банка выглядит вполне посильной, говорит генеральный директор Agro and Food Communications Илья Березнюк.
По его мнению, активы не создают системного давления на банк: чистая прибыль РСХБ по итогам первого полугодия 2026 г. выросла до рекордных 48,6 млрд руб. (+23% год к году), капитал группы увеличился на 12,3%, а показатель его достаточности остается вполне комфортным.
Березнюк также отметил, что разные виды вверенных банку продуктовых бизнесов могут снижать синхронность каких-либо рисков, а для самого банка, по его словам, это скорее позитивный опыт и уникальная компетенция. Если банк удержит нынешние темпы прибыли и капитала при растущем портфеле управляемых активов, это укрепит его позиционирование как надежного института развития продовольственного сектора страны, заключил Березнюк.