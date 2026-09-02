«Русагро» остается под управлением Россельхозбанка

Помимо «Русагро», с мая 2024 г. по май 2026 г. банк получил в управление в рамках национализации несколько крупных активов. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», в 2024 г. такими компаниями стали в том числе предприятия агрохолдинга «Ариант» и активы производителя макаронных изделий, муки и круп – компании «Макфа». В 2025 г. под управление дочерней структуры банка перешел крупный зернотрейдер «Родные поля», в 2026 г. – АО «Кондитерус Ком» (головная компании пищевого холдинга KDV) и ООО «Промсельхозинвест» (основное юрлицо холдинга «Главпродукт»).