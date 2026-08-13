Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам полугодия выросла на 23%
Чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) по итогам первого полугодия составила 48,6 млрд руб., что на 23% выше значения первых шести месяцев прошлого года. Промежуточную финансовую отчетность «Ведомостям» предоставил представитель кредитной организации.
Чистая процентная маржа (NIM) РСХБ увеличилась до максимальных за 10 лет 3,1% против 2,6% год к году. Чистый процентный доход составил 83,8 млрд руб., показав рост на 23,3%. Рентабельность собственного капитала (ROE) увеличилась с 23,6% до 23,9%.
В банке отметили, что качество кредитного портфеля продолжило улучшаться. Так, доля неработающих кредитов (NPL90+) снизилась до 2,0%, а покрытие резервами (NPL90+) данных кредитов составило 171,3%. Стоимость кредитного риска (CoR) по итогам полугодия составила -0,5%. Кредитный портфель в сегменте агропромышленного комплекса на 30 июня увеличился на 3,7% и составил 2,82 трлн руб. Размер активов группы составил 5,61 млрд руб.
«Достигнутые результаты позволяют банку укреплять финансовую устойчивость в соответствии с требованиями регулятора и последовательно выполнять ключевую задачу – обеспечивать необходимый объем поддержки агропромышленного комплекса», – заявила зампредседателя правления Россельхозбанка Ольга Антонова.
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась на 25,9% и составила 50,1 млрд руб. По данным отчетности банка, активы группы на конец 2025 г. достигли 5,9 трлн руб., прибавив 7,2% год к году. Чистые процентные доходы выросли на 11,7% до 148,2 млрд руб. Чистый комиссионный доход остался на уровне 2024 г. – 22,3 млрд руб. Рентабельность собственного капитала (ROE) увеличилась с 13,2% до 14,5%.