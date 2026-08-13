Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам полугодия выросла на 23%

Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась на 25,9% и составила 50,1 млрд руб. По данным отчетности банка, активы группы на конец 2025 г. достигли 5,9 трлн руб., прибавив 7,2% год к году. Чистые процентные доходы выросли на 11,7% до 148,2 млрд руб. Чистый комиссионный доход остался на уровне 2024 г. – 22,3 млрд руб. Рентабельность собственного капитала (ROE) увеличилась с 13,2% до 14,5%.