Годовая чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО достигла 50,1 млрд рублей
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась на 25,9% и составила 50,1 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном сообщении кредитной организации.
По данным отчетности банка, активы группы на конец 2025 г. достигли 5,9 трлн руб., прибавив 7,2% год к году.
Чистые процентные доходы выросли на 11,7% до 148,2 млрд руб. Чистый комиссионный доход остался на уровне 2024 г. – 22,3 млрд руб. Рентабельность собственного капитала (ROE) увеличилась с 13,2% до 14,5%.
Кредитный портфель группы до вычета резервов вырос на 136,2 млрд руб. и составил 4,3 трлн руб. Основной вклад обеспечил сегмент юридических лиц: объем кредитов компаниям увеличился на 209 млрд руб. – до 3,8 трлн руб.
10 февраля председатель правления банка Борис Листов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщал, что чистый операционный доход Россельхозбанка в 2025 г. вырос на 25%.
По его словам, банк направил на финансирование сезонных работ в агропромышленном комплексе 920 млрд руб., что на 15% больше, чем годом раньше. Объем кредитования экспортно ориентированных компаний АПК превысил 760 млрд руб. На покупку сельхозтехники и оборудования было выдано 67 млрд руб.
Отдельно он выделил кредитование малого агробизнеса. По данным Листова, в банке обслуживается 81% всех фермеров-заемщиков в России. За последние 10 лет объем кредитования фермеров увеличился в три раза и достиг 188 млрд руб.