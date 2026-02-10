Чистый операционный доход Россельхозбанка вырос на 25% в 2025 году

13 ноября 2025 г. Россельхозбанк представил результаты по МСФО за девять месяцев прошлого года. Чистая прибыль банка выросла на 22,9% по сравнению с таким же периодом 2024 г. до 48,1 млрд руб. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 4,7% и достиг 4,4 трлн руб. Портфель кредитов юридических лиц возрос на 7% и составил 3,9 трлн руб.