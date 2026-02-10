Чистый операционный доход Россельхозбанка вырос на 25% в 2025 году
Чистый операционный доход Россельхозбанка в 2025 г. увеличился на 25% и достиг 175-180 млрд руб. Об этом сообщил председатель правления финансовой организации Борис Листов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В прошлом году банк направил на кредитование сезонных работ в агропромышленном комплексе 920 млрд руб. Это на 15% выше показателя 2024 г. Еще одним из основных направлений финансирования была поддержка экспортно ориентированных компаний агропромышленного комплекса (АПК). Объем выдач экспортерам за год превысил 760 млрд руб. Выдачи кредитов на покупку сельхозтехники и оборудования составили 67 млрд руб.
«Четвертое направление кредитования – это проектное финансирование. За 25 лет мы направили в инвестиционные кредиты АПК больше 1,6 трлн руб.», – уточнил Листов.
Он назвал последним направлением кредитование малого агробизнеса. По данным главы Россельхозбанка, в финансовой организации кредитуется 81% всех фермеров – заемщиков России. Банк постоянно наращивает кредитование малого агробизнеса, за последние 10 лет выдачи фермерам растут на 20% в год. Кредитный портфель РСХБ за этот период увеличился в три раза и достиг 188 млрд руб.
13 ноября 2025 г. Россельхозбанк представил результаты по МСФО за девять месяцев прошлого года. Чистая прибыль банка выросла на 22,9% по сравнению с таким же периодом 2024 г. до 48,1 млрд руб. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 4,7% и достиг 4,4 трлн руб. Портфель кредитов юридических лиц возрос на 7% и составил 3,9 трлн руб.