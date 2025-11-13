Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО за девять месяцев выросла на 22,9%
Россельхозбанк увеличил чистую прибыль по МСФО за январь – сентябрь 2025 г. на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 48,1 млрд руб. Такие данные опубликованы в отчетности кредитной организации.
Чистые процентные доходы составили 95,4 млрд руб., что почти соответствует уровню прошлого года (95,6 млрд руб.). Чистый комиссионный доход вырос на 13,9% – до 17,5 млрд руб. против 15,3 млрд руб. годом раньше.
Расходы по кредитным убыткам увеличились до 9,1 млрд руб. против 9 млрд руб. за тот же период 2024 г. Кредитный портфель до вычета резервов с начала года вырос на 4,7% – до 4,4 трлн руб. Портфель кредитов юридических лиц увеличился на 7% – до 3,9 трлн руб.
Розничный портфель, напротив, сократился на 10% – до 523,4 млрд руб. Это связывают с завершением ряда госпрограмм льготного кредитования. Собственный капитал группы вырос на 23% за счет накопленной прибыли и достиг 378,5 млрд руб.
27 мая сообщалось, что чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в I квартале составила 19,8 млрд руб., увеличившись в 1,5 раза год к году.