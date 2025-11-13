Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО за девять месяцев выросла на 22,9%

Расходы по кредитным убыткам увеличились до 9,1 млрд руб. против 9 млрд руб. за тот же период 2024 г. Кредитный портфель до вычета резервов с начала года вырос на 4,7% – до 4,4 трлн руб. Портфель кредитов юридических лиц увеличился на 7% – до 3,9 трлн руб.