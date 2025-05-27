Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в I квартале достигла 19,8 млрд рублей
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО выросла в 1,5 раза в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,8 млрд руб., следует из финансовой отчетности кредитной организации.
Активы группы по состоянию на 31 марта составили 5,402 трлн руб. Кредитный портфель РСХБ (до вычета резервов) за I квартал планово снизился на 40 млрд руб. (-0,9%) и составил 4,198 трлн руб., следует из отчета. Отмечается, что снижение происходило за счет уменьшения непрофильного для банка портфеля.
Объем выданных кредитов АПК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 64,9 млрд руб. (+15,3%) и достиг 489,4 млрд руб. В частности, объем займов на сезонные работы увеличился на 5,8% до 208,5 млрд руб.
По итогам I квартала депозиты и текущие счета населения увеличились на 3,4%, а средства юридических лиц, включая государственные органы власти, – уменьшились на 4,5%. Соотношение кредитов и депозитов на конец марта составило 102,3%.
Россельхозбанк направил на поддержку агросектора в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) около 800 млрд руб., включая 370 млрд руб. на сезонные работы, сообщил зампред правления банка Денис Константинов. Лидером по объему привлеченного финансирования остается Ставропольский край.