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Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в I квартале достигла 19,8 млрд рублей

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Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО выросла в 1,5 раза в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,8 млрд руб., следует из финансовой отчетности кредитной организации.

Активы группы по состоянию на 31 марта составили 5,402 трлн руб. Кредитный портфель РСХБ (до вычета резервов) за I квартал планово снизился на 40 млрд руб. (-0,9%) и составил 4,198 трлн руб., следует из отчета. Отмечается, что снижение происходило за счет уменьшения непрофильного для банка портфеля.

Объем выданных кредитов АПК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 64,9 млрд руб. (+15,3%) и достиг 489,4 млрд руб. В частности, объем займов на сезонные работы увеличился на 5,8% до 208,5 млрд руб.

По итогам I квартала депозиты и текущие счета населения увеличились на 3,4%, а средства юридических лиц, включая государственные органы власти, – уменьшились на 4,5%. Соотношение кредитов и депозитов на конец марта составило 102,3%.

Россельхозбанк направил на поддержку агросектора в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) около 800 млрд руб., включая 370 млрд руб. на сезонные работы, сообщил зампред правления банка Денис Константинов. Лидером по объему привлеченного финансирования остается Ставропольский край.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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