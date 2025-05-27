Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в I квартале достигла 19,8 млрд рублей

Активы группы по состоянию на 31 марта составили 5,402 трлн руб. Кредитный портфель РСХБ (до вычета резервов) за I квартал планово снизился на 40 млрд руб. (-0,9%) и составил 4,198 трлн руб., следует из отчета. Отмечается, что снижение происходило за счет уменьшения непрофильного для банка портфеля.