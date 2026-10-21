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Главная / Финансы /

ЦБ раскрыл максимальные процентные ставки банков за октябрь

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В октябре максимальной процентной ставкой по банковским вкладам, которая привлекает наибольший объем депозитов, стали 13,06%. Об этом сообщил Банк России по результатам мониторинга десяти кредитных организаций.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам на срок до 90 дней – 12,55%, на срок от 91 до 180 дней – 12,88%. Депозиты на срок от 181 дня до года дают 12,77%, а на срок свыше года – 11,75%.

В определении максимальной ставки по вкладам регулятор учитывает вклады, доступные любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу, добавил ЦБ.

20 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении в систему страхования вкладов в тех банках, у которых есть право привлекать только средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Деньги вкладчиков благодаря изменениям в законодательстве будут защищены даже в случае реорганизации банка, так как организация не будет исключаться из системы страхования, пока не исполнит обязательства перед всеми вкладчиками.

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