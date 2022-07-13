Докапитализация «Аэрофлота» пока оказалась вдвое меньше запланированной

В июне 2022 г. правительство РФ сообщало и о докапитализации через выкуп бондов авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аврора» на сумму 17 млрд руб. за счет средств ФНБ. Это позволит реструктурировать долг перед банками, возникший из-за раскрытия лизинговых аккредитивов, через облигационный заем на более длинный срок, пояснял представитель S7. Авиакомпания выпустит облигации для приобретения банками, а средства из ФНБ поступят в банки, то есть перевозчик их не получит, объяснял он.