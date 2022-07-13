Докапитализация «Аэрофлота» пока оказалась вдвое меньше запланированной

Докапитализация «Аэрофлота» пока оказалась вдвое меньше запланированнойГосударство вложило в «Аэрофлот» 52,5 млрд рублей и увеличило долю в компании до 73,77%
Росимущество и Минфин от лица государства подали совместную заявку на приобретение 1 531 234 889 новых обыкновенных акций «Аэрофлота», говорится в сообщении компании. Цена размещения акции составила 34,29 руб. Таким образом, государство вложило в «Аэрофлот» 52,5 млрд руб. Доля РФ в национальном авиаперевозчике в результате допэмиссии выросла с 57,34% до 73,77%.
Совет директоров «Аэрофлота» одобрил допэмиссию до 5,4 млрд обыкновенных акций по цене 34,29 руб. за штуку еще в мае 2022 г. В случае реализации допэмиссии в полном объеме «Аэрофлот» мог получить около 186 млрд руб. Планировалось, что акции на сумму 106,65 млрд руб. приобретет государство за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, фактическая докапитализация в 52,5 млрд руб. оказалась сейчас вдвое меньше планировавшейся.
Привлекаемые от государства средства помогут полностью покрыть потребность группы в рамках реструктуризации задолженности по аккредитивам, отмечает «Аэрофлот».
Представитель «Аэрофлота» уточнил, что параметры допэмиссии нужно было сформировать значительно раньше размещения «в связи с длительными корпоративными процедурами эмиссии». Обязательства по аккредитивам были выражены в валюте, а рублевый эквивалент обязательств снижался в связи с постепенным укреплением рубля, говорит собеседник.Финальные потребности [в дофинансировании] были сформированы к июлю, уточнил он.
Аккредитивы, о которых упоминает авиакомпания, были элементом лизинговых контрактов на иностранные самолеты. Обычно их размер составляет около трех месячных лизинговых платежей. Как рассказывали «Ведомости», эти аккредитивы вскрывались после 28 марта, когда западные лизингодатели так и не получили свои самолеты от российских эксплуатантов. Возврата авиатехники компании требовали во исполнение западных санкций против России, введенных после начала специальной военной операции на Украине.
«Ведомости» направили запрос в Минфин.
Последний раз «Аэрофлот» докапитализировали в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса и значительного сокращения полетов: компания тогда привлекла 80 млрд руб. в ходе допэмиссии. Цена размещения составляла 60 руб. за акцию. Акции на 50 млрд руб. выкупило государство на средства того же ФНБ.
В июне 2022 г. правительство РФ сообщало и о докапитализации через выкуп бондов авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аврора» на сумму 17 млрд руб. за счет средств ФНБ. Это позволит реструктурировать долг перед банками, возникший из-за раскрытия лизинговых аккредитивов, через облигационный заем на более длинный срок, пояснял представитель S7. Авиакомпания выпустит облигации для приобретения банками, а средства из ФНБ поступят в банки, то есть перевозчик их не получит, объяснял он.
Из-за санкций, ограничений авиасообщения на юге России и сложностей с иностранными самолетами российские авиакомпании по итогам I квартала получили рекордный за восемь лет убыток от операционной деятельности в 61,1 млрд руб., сообщала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) 24 июня. По данным АЭВТ, пассажиропоток за март – май 2022 г. составил 17 млн человек, снизившись на 15% к аналогичному периоду 2021 г. Снижение перевозок по итогам первого полугодия составило 9%, писал «Интерфакс» со ссылкой на главу Минтранса Виталия Савельева.
Правительство в свою очередь разработало комплекс мер по поддержке авиаотрасли. На помощь авиакомпаниям по поручению президента Владимира Путина выделили 100 млрд руб. Их распределят согласно перечню Росавиации, опубликованному 29 июня. Авиакомпаниям группы «Аэрофлот» («Аэрофлот», «Россия», «Победа») досталась половина – 49,9 млрд руб. из 100 млрд руб. – субсидий.
По мнению директора отраслевого агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, снижение объема господдержки «Аэрофлота» в ходе допэмиссии акций могло произойти из-за улучшения состояния дел перевозчика. «Аэрофлот также стал основным получателем субсидий в 100 млрд руб. для авиакомпаний», – напоминает эксперт.
Пантелеев считает, что на деятельность «Аэрофлота» позитивно повлияли два фактора: развитие маршрутной сети и, как следствие, увеличение процента занятости кресел. Более того, как отмечает эксперт, группа «Аэрофлот» занимает выгодное положение по международным перевозкам. «У «Аэрофлота» есть выкупленные из финансового лизинга Airbus A330, а у «России» – наибольшее количество SSJ100, которые могут беспрепятственно летать за рубеж. В условиях подорожания билетов на международные направления группа получает от этого хорошую прибыль», – заявил Пантелеев.