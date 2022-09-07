Путин заявил о продлении дальневосточной ипотеки «минимум до 2030 года»

О продлении программы Путин заявил накануне на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко. Однако тогда президент не уточнил сроки. Ранее глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков попросил Путина продлить программу до 2030 г. Чекунков отметил, что действие инициативы заканчивается уже в 2024 г., однако крупные застройщики «только начали поворачиваться в сторону Дальнего Востока».