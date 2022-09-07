Путин заявил о продлении дальневосточной ипотеки «минимум до 2030 года»
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что программа дальневосточной ипотеки будет продлена как минимум до 2030 г.
«Учитывая [ее] востребованность и эффективность, предлагаю продлить ее как минимум до 2030 года», — сказал Путин (цитата по ТАСС).
Президент уточнил, что с этого года получить дальневосточную ипотеку могут не только молодые жители Дальнего Востока, но и врачи, учителя вне зависимости от возраста.
О продлении программы Путин заявил накануне на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко. Однако тогда президент не уточнил сроки. Ранее глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков попросил Путина продлить программу до 2030 г. Чекунков отметил, что действие инициативы заканчивается уже в 2024 г., однако крупные застройщики «только начали поворачиваться в сторону Дальнего Востока».
Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и развитие местного строительного рынка. Раньше кредит могли получить только местные жители, потом действие льготной программы в рамках программы трудовой мобильности было расширено и на людей, которые переезжают работать на Дальний Восток.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса