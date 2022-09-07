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Экономика

Путин заявил о продлении дальневосточной ипотеки «минимум до 2030 года»

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что программа дальневосточной ипотеки будет продлена как минимум до 2030 г.

«Учитывая [ее] востребованность и эффективность, предлагаю продлить ее как минимум до 2030 года», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Президент уточнил, что с этого года получить дальневосточную ипотеку могут не только молодые жители Дальнего Востока, но и врачи, учителя вне зависимости от возраста.

О продлении программы Путин заявил накануне на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко. Однако тогда президент не уточнил сроки. Ранее глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков попросил Путина продлить программу до 2030 г. Чекунков отметил, что действие инициативы заканчивается уже в 2024 г., однако крупные застройщики «только начали поворачиваться в сторону Дальнего Востока».

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и развитие местного строительного рынка. Раньше кредит могли получить только местные жители, потом действие льготной программы в рамках программы трудовой мобильности было расширено и на людей, которые переезжают работать на Дальний Восток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных