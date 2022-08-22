Установят ли цены на газ в Европе новый рекорд

Аналитики Центра развития энергетики (ЦРА) ожидают коррекции на газовом рынке «в ближайшие две недели». «Пока наш базовый прогноз состоит в том, что цены на газ в Европе снизятся в начале сентября до уровня ближе к $2000 за 1000 куб. м. В октябре цены могут начать новый виток роста по мере начала отопительного сезона», – сообщил «Ведомостям» представитель центра. Аналитики ЦРА считают потери европейского рынка из-за временной остановки «Северного потока» «относительно небольшими» – около 100 млн куб. м. Они отметили, что это примерно столько, сколько одна Германия ежедневно закачивает в свои подземные газовые хранилища.