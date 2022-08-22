Установят ли цены на газ в Европе новый рекорд

Установят ли цены на газ в Европе новый рекордК сентябрю они могут снизиться до $2000 за 1000 кубометров и вернуться к росту в октябре
Опрошенные «Ведомостями» аналитики разошлись во мнениях относительно потолка цен на газ в ЕС на фоне приостановки «Северного потока-1».
Ранее днем в понедельник спотовые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $3000 за тысячу куб. м, прибавив 15,7% к предыдущей торговой сессии, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость сентябрьского фьючерса на газ составила 283 евро за МВт ч, или $3030,9 за 1000 куб. м.
Рекорд был установлен 7 марта, когда стоимость 1000 куб. м газа приблизилась к отметке $3900 после начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Затем в течение нескольких дней они снизились почти в три раза и закрепились на отметках выше $1000 за 1000 куб. м.
Очередного локального максимума цены на газ в ЕС достигли после того, как 19 августа «Газпром» предупредил о скорой остановке единственного работающего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на точке входа «Северного потока». Оборудование остановят с 31 августа на трое суток для проведения техобслуживания и планово-предупредительных работ. Ремонт должен завершиться 2 сентября, и при отсутствии неисправностей экспорт газа по «Северному потоку» будет восстановлен до нынешнего уровня в 33 млн куб. м в сутки.
В середине июня экспорт российского газа по «Северному потоку» сократился до 40% от проектной мощности в 150,6 млн куб. м из-за проблем с возвращением из ремонта в Канаде турбины Siemens. Сейчас оборудование находится в Германии. Но «Газпром» не готов забрать его из-за юридической неопределенности и опасений, что санкции ЕС, Великобритании и Канады не позволят его эксплуатировать в РФ, пояснял ранее зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.
Срок межремонтных работ подходил и у других ГПА производства Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая» (всего было установлено 6 таких агрегатов). Из-за этого они были остановлены один за другим, а объемы прокачки по «Северному потоку» снизились до 33 млн куб. м в сутки.
При текущих ценах на газ деградация спроса и меры ЕС по экономии топлива будут слишком сильно влиять на потребление, и это не позволит ценам обновить мартовские максимумы, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Напомним, что в начале марта 2022 г. после начала СВО стоимость 1000 куб. м на хабе TTF вплотную приблизилась к $4000.
Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Константин Правосудов возражает. «Проблемы с оборудованием на газопроводе «Северный поток», закрытие одной из двух точек входа в газотранспортную систему (ГТС) Украины и полная остановка трубопровода «Ямал-Европа» из-за санкций «в значительной степени способствуют рекордно высоким ценам на газ в Европе», – сказал он «Ведомостям». И с приближением холодов, по мнению Правосудова, цены «могут показать новые рекордные максимумы».
Эксперт отметил, что только поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» через Турцию «предположительно работают нормально», но точных данных в открытом доступе нет. И добавил, что объемы экспорта российского газа в Европу остаются низкими и снизятся еще больше в связи с техобслуживанием оборудования для прокачки газа по «Северному потоку».
Кауфман добавил, что ЕС сейчас, в первую очередь, наращивает импорт сжиженного природного газа (СПГ). «Другие источники [поставок] пока изменились несущественно относительно потерянных объемов из России», – добавляет он. Полностью заменить поставки трубопроводного газа «Газпрома», по его словам, в сжатые сроки невозможно, поэтому в первом полугодии 2022 г. было заметно снижение потребления газа в ЕС, которое может усилиться к концу года.
Как писали «Ведомости» со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 г. в ЕС было поставлено 155 млрд куб. м газа, или 45% от всего импорта Евросоюза. BP оценивала долю российского газа в ЕС в 2021 г. в 40% потребления этого топлива.
Аналитики Центра развития энергетики (ЦРА) ожидают коррекции на газовом рынке «в ближайшие две недели». «Пока наш базовый прогноз состоит в том, что цены на газ в Европе снизятся в начале сентября до уровня ближе к $2000 за 1000 куб. м. В октябре цены могут начать новый виток роста по мере начала отопительного сезона», – сообщил «Ведомостям» представитель центра. Аналитики ЦРА считают потери европейского рынка из-за временной остановки «Северного потока» «относительно небольшими» – около 100 млн куб. м. Они отметили, что это примерно столько, сколько одна Германия ежедневно закачивает в свои подземные газовые хранилища.