«Газпром» пообещал остановить «Северный поток» на три дня из-за ремонта

В «Газпроме» уточнили, что работы на «Портовой» будут выполнены вместе со специалистами компании Siemens, оборудование которой используется на КС. Обслуживание агрегата в соответствии с технической документацией необходимо проводить каждые 1000 часов. Работы завершатся 2 сентября, после чего, при отсутствии неисправностей, экспорт газа по «Северному потоку» будет восстановлен до прежнего уровня в 33 млн куб. м в сутки.