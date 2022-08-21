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«Газпром» пообещал остановить «Северный поток» на три дня из-за ремонта

Европа из-за этого потеряет всего 100 млн куб. м, но рынки уже запаниковали
Матвей Катков
«Газпром» пообещал остановить «Северный поток» на три дня из-за ремонта / ТАСС

На компрессорной станции (КС) «Портовая», обеспечивающей экспорт газа по «Северному потоку», с 31 августа на трое суток будет остановлен единственный работающий сейчас газоперекачивающий агрегат Trent 60, сообщил «Газпром» 19 августа. Прекращение поставок связано с проведением техобслуживания и планово-предупредительных работ.

В «Газпроме» уточнили, что работы на «Портовой» будут выполнены вместе со специалистами компании Siemens, оборудование которой используется на КС. Обслуживание агрегата в соответствии с технической документацией необходимо проводить каждые 1000 часов. Работы завершатся 2 сентября, после чего, при отсутствии неисправностей, экспорт газа по «Северному потоку» будет восстановлен до прежнего уровня в 33 млн куб. м в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных