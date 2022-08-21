«Газпром» пообещал остановить «Северный поток» на три дня из-за ремонта

«Газпром» пообещал остановить «Северный поток» на три дня из-за ремонтаЕвропа из-за этого потеряет всего 100 млн куб. м, но рынки уже запаниковали
На компрессорной станции (КС) «Портовая», обеспечивающей экспорт газа по «Северному потоку», с 31 августа на трое суток будет остановлен единственный работающий сейчас газоперекачивающий агрегат Trent 60, сообщил «Газпром» 19 августа. Прекращение поставок связано с проведением техобслуживания и планово-предупредительных работ.
В «Газпроме» уточнили, что работы на «Портовой» будут выполнены вместе со специалистами компании Siemens, оборудование которой используется на КС. Обслуживание агрегата в соответствии с технической документацией необходимо проводить каждые 1000 часов. Работы завершатся 2 сентября, после чего, при отсутствии неисправностей, экспорт газа по «Северному потоку» будет восстановлен до прежнего уровня в 33 млн куб. м в сутки.