«Газпром» прогнозирует подорожание газа в ЕС выше $4000 за 1000 куб. м

«Газпром» прогнозирует подорожание газа в ЕС выше $4000 за 1000 куб. мЭто произойдет из-за острой конкуренции за топливо между Европой и Азией
Спотовые цены на газ в Европе, согласно консервативным оценкам «Газпрома», зимой 2022–2023 гг. могут превысить $4000 за 1000 куб. м. Об этом компания сообщила 16 августа.
«Газпром» также раскрыл операционные данные, согласно которым экспорт монополии в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 августа 2022 г. составил 78,5 млрд куб. м – на 36,2% (или 44,6 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 г.
На 16 августа заявка на транзит через Украину составила 42,2 млн куб. м газа (при контрактных 109,6 млн куб. м в сутки), она держится на уровне 41–42 млн куб. м с конца мая. По газопроводу «Северный поток», согласно данным его оператора и расчетам «Ведомостей», 15 августа было прокачано в ЕС около 33,2 млн куб. м российского газа. По «Турецкому потоку» в этот день, по расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), «Газпром» поставил в Европу около 45 млн куб. м. Таким образом, 15 августа в ЕС было экспортировано около 120 млн куб. м топлива из России. Для сравнения: 15 августа 2021 г. «Газпромом» в ЕС было поставлено 385,9 млн куб. м газа.
На фоне сокращение экспорта из РФ в Европе сохраняются экстремально высокие спотовые цены на газ. По данным биржи ICE, на хабе TTF в Нидерландах 16 августа сентябрьский фьючерс преодолевал планку в $2500 за 1000 куб. м. При этом цены в Европе продолжают оставаться выше, чем в Азии. По данным индекса JKM Platts и расчетам «Ведомостей», на 15 августа «европейская премия» составляла около $700 за 1000 куб. м, в среднем в июле – августе она держалась на уровне $500.
Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 14 августа (последние актуальные данные), хранилища были заполнены почти на 75%, в них находилось около 80,6 млрд куб. м. Согласно требованиям Еврокомиссии (ЕК), к 1 ноября 2022 г. хранилища в ЕС должны быть заполнены не менее чем на 80%. Таким образом, странам ЕС необходимо запасти еще примерно 6,5 млрд куб. м газа. По данным GIE, нетто-закачка 14 августа составляла около 400 млн куб. м в сутки – лишь немногим ниже, чем в конце мая. Если такие темпы сохранятся вплоть до 1 ноября, то ЕС сможет выполнить поставленную задачу.
Сейчас в Европе спотовые цены растут быстрее, чем в Азии, что объясняется снижением поставок из России и установившейся на европейском континенте аномальной жарой, отметила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Но в сентябре – октябре, по ее словам, конкуренция между этими рынками за свободные объемы газа обострится.
По ее мнению, на фоне похолодания в Азии осенью «европейская премия» может вновь смениться азиатской. При этом Белова напомнила, что газ уже торговался в Европе по $4000 за 1000 куб. м: до такого уровня цены поднимались 7 марта, после начала специальной военной операции на Украине из-за опасений рынка, что свободные объемы газа сократятся. «Сейчас эти опасения обоснованы», – считает Белова.
Эксперт также отметила, что даже среднее заполнение ПХГ Европой на 80% к 1 ноября «не гарантирует энергетической безопасности» всех стран ЕС, так как ситуация с запасами будет отличаться в каждой конкретной стране. «На фоне рекордно высоких цен и нехватки объемов на свободном рынке это может стать серьезной проверкой европейской солидарности», – добавила Белова.
По мнению управляющего партнера Kept Антона Усова, ПХГ в Европе будут заполняться при любой цене газа, но дальнейшая премиальность европейского рынка будет иметь зависимость от объемов импорта газа, поступающего из РФ.
Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин считает, что зимой может повториться сценарий 2021 г., когда ажиотажный спрос на газ в декабре привел к неконтролируемому росту цен на газовом рынке Европы. Однако в этом году период рекордного роста цен может затянуться, а сами котировки – достичь максимума за все время наблюдения за европейским рынком, полагает эксперт.
При этом Блохин добавил, что рост цен в Европе продолжится по мере обострения конкурентной борьбы с ключевыми потребителями газа в Азии. Как отметил аналитик, уже сейчас декабрьский фьючерс на индекс JKM Platts, отражающий рыночную стоимость СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по стоимости превышает отметку $2150 за 1000 куб. м., в то время как европейские контракты с поставкой в IV квартале 2022 г. торгуются на TTF ниже отметки $2500 за 1000 куб. м.
Блохин сомневается, что реализация планов ЕС по заполнению европейских ПХГ на 80% к 1 ноября 2022 г. приведет к существенному снижению котировок. По мнению эксперта, даже если большинству стран ЕС удастся выполнить постановление ЕК к началу отопительного сезона 2022-2023 гг., конкуренция между европейским и азиатским рынками только обострится, что еще сильнее подогреет цены.