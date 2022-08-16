«Газпром» прогнозирует подорожание газа в ЕС выше $4000 за 1000 куб. м

На 16 августа заявка на транзит через Украину составила 42,2 млн куб. м газа (при контрактных 109,6 млн куб. м в сутки), она держится на уровне 41–42 млн куб. м с конца мая. По газопроводу «Северный поток», согласно данным его оператора и расчетам «Ведомостей», 15 августа было прокачано в ЕС около 33,2 млн куб. м российского газа. По «Турецкому потоку» в этот день, по расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), «Газпром» поставил в Европу около 45 млн куб. м. Таким образом, 15 августа в ЕС было экспортировано около 120 млн куб. м топлива из России. Для сравнения: 15 августа 2021 г. «Газпромом» в ЕС было поставлено 385,9 млн куб. м газа.