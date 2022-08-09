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Экономика

Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен

Ведомости

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер приветствовал вступивший в силу план Евросоюза по добровольному снижению спроса на газ на 15% и призвал все европейские страны экономить газ, чтобы стабилизировать ситуацию с поставками и ценой на энергоносители, сообщил он в интервью немецкому телеканалу ZDF. 

«Если все страны Европы будут экономить на газе, это может стабилизировать цену, может быть, даже снизить ее, и обеспечить достаточное количество газа на осень и зиму», — отметил Мюллер. 

Он отметил, что сейчас потребление газа в Германии снизилось на 14% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года. По словам Мюллера, это связано в том числе с «очень теплым летом». Ранее регулятор ФРГ сообщал о необходимости сократить потребление газа в Германии минимум на 20%, чтобы справиться с холодами осенью и зимой. 

План по сокращению потребления газа предусматривает, что все страны Евросоюза в период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. добровольно сократят потребление газа на 15%. Если же Еврокомиссия объявит «общесоюзную тревогу», страны ЕС, которые не имеют права на исключение, должны будут сократить потребление газа в принудительном порядке, а сэкономленные объемы газа — отправить на европейский рынок. План был согласован большинством голосов на встрече министров энергетики в конце июля, однако он был принят с большим количеством исключений. В частности такие страны, которые в меньшей степени зависят от российского газа, как Испания и Португалия, смогут сократить потребление газа только на 7%, а не 15%. 

Сейчас многие европейские страны уже начали прорабатывать варианты по экономии газа. Так, в конце июля в Ганновере сообщили об отключении горячей воды в душевых кабинах спортзалов и бассейнов, а также об отключении фонтанов, подсветки исторических и административных зданий. Помимо этого, ограничения в рамках плана предполагают поддержание температуры в жилых помещениях не выше 20 градусов, в складских и технических — не более 10-15. Власти Берлина также предложили отключить подсветку общественных объектов, в том числе Бранденбургских ворот и Красной ратуши (здания берлинского сената), после полуночи ради экономии энергии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных