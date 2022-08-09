Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен

План по сокращению потребления газа предусматривает, что все страны Евросоюза в период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. добровольно сократят потребление газа на 15%. Если же Еврокомиссия объявит «общесоюзную тревогу», страны ЕС, которые не имеют права на исключение, должны будут сократить потребление газа в принудительном порядке, а сэкономленные объемы газа — отправить на европейский рынок. План был согласован большинством голосов на встрече министров энергетики в конце июля, однако он был принят с большим количеством исключений. В частности такие страны, которые в меньшей степени зависят от российского газа, как Испания и Португалия, смогут сократить потребление газа только на 7%, а не 15%.