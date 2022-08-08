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Как газовый дефицит влияет на жизнь обычных европейцев

Население ЕС привыкает к энергетической бедности и дискомфорту
Софья Корепанова
Frank Rumpenhorst / Picture alliance via Getty Images

Чтобы заполнить газовые хранилища к зиме, ЕС экономит не только на промышленности. Ряд мер уже почувствовали на себе обычные европейцы: закрытые бассейны, ограничения кондиционирования, выключенная подсветка. Как правило, это касается общественных зданий. Но в Европе уже есть прецеденты, когда и в квартирах дают горячую воду по расписанию или уменьшают обогрев.

В поисках альтернативного источника энергии европейцы вспомнили о том, как они грелись до промышленной революции и перехода на ископаемое топливо. Жители Нидерландов активно запасаются дровами, чтобы обогревать свои дома зимой, пишет голландская газета De Volkskrant. Обычно их начинают заказывать в сентябре. Но в этом году массовая скупка дров началась летом. Голландцы рассчитывают, что топить ими будет дешевле, чем газом. Кубометр дров стоит $165. Это на $50 дороже средней цены за прошлый год. На рост цен повлияло и то, что госкомпания Staatsbosbeheer ушла с рынка. Она не продает голландский лес на дрова из соображений экологии: при их сжигании выделяется слишком много углекислого газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных