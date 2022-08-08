Как газовый дефицит влияет на жизнь обычных европейцев

В поисках альтернативного источника энергии европейцы вспомнили о том, как они грелись до промышленной революции и перехода на ископаемое топливо. Жители Нидерландов активно запасаются дровами, чтобы обогревать свои дома зимой, пишет голландская газета De Volkskrant. Обычно их начинают заказывать в сентябре. Но в этом году массовая скупка дров началась летом. Голландцы рассчитывают, что топить ими будет дешевле, чем газом. Кубометр дров стоит $165. Это на $50 дороже средней цены за прошлый год. На рост цен повлияло и то, что госкомпания Staatsbosbeheer ушла с рынка. Она не продает голландский лес на дрова из соображений экологии: при их сжигании выделяется слишком много углекислого газа.