«Единая Россия» проведет съезд 5 декабря
Партия «Единая Россия» проведет съезд 5 декабря 2026 г. Основными вопросами повестки станут принятие программного манифеста и обновление руководящих органов. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.
По его словам, после выборов в Госдуму партия существенно обновила состав своей фракции. Теперь ей предстоит избрать новые составы высшего и генерального советов, а также Центральной контрольной комиссии. На съезде также планируется представить отчеты об их работе за последние пять лет.
«Обновление нашей команды, привлечение в нее новых кадров позволит эффективно реализовывать Народную программу партии и решать задачи, которые ставит перед нами президент», – подчеркнул Якушев.
15 октября стало известно, что «Единая Россия» организует образовательный семинар для впервые избранных депутатов. В нем планировалось участие около 140 парламентариев. Программа включала вопросы законотворческой работы, взаимодействия с партией и реализации Народной программы.
24 сентября председатель партии Дмитрий Медведев представил кандидатов на руководящие должности в Госдуме IX созыва. Он сообщил, что фракция «Единой России» будет насчитывать 349 депутатов – на 25 больше, чем в предыдущем созыве. Возглавить ее предложили Дмитрию Кобылкину.
28 августа партия приняла новую народную программу, рассчитанную до 2031 г. Документ был утвержден на втором этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве.