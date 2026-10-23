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Главная / Политика /

«Единая Россия» проведет съезд 5 декабря

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Партия «Единая Россия» проведет съезд 5 декабря 2026 г. Основными вопросами повестки станут принятие программного манифеста и обновление руководящих органов. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

По его словам, после выборов в Госдуму партия существенно обновила состав своей фракции. Теперь ей предстоит избрать новые составы высшего и генерального советов, а также Центральной контрольной комиссии. На съезде также планируется представить отчеты об их работе за последние пять лет.

«Обновление нашей команды, привлечение в нее новых кадров позволит эффективно реализовывать Народную программу партии и решать задачи, которые ставит перед нами президент», – подчеркнул Якушев.

15 октября стало известно, что «Единая Россия» организует образовательный семинар для впервые избранных депутатов. В нем планировалось участие около 140 парламентариев. Программа включала вопросы законотворческой работы, взаимодействия с партией и реализации Народной программы.

24 сентября председатель партии Дмитрий Медведев представил кандидатов на руководящие должности в Госдуме IX созыва. Он сообщил, что фракция «Единой России» будет насчитывать 349 депутатов – на 25 больше, чем в предыдущем созыве. Возглавить ее предложили Дмитрию Кобылкину.

28 августа партия приняла новую народную программу, рассчитанную до 2031 г. Документ был утвержден на втором этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве.

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