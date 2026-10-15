«Единая Россия» расскажет новичкам, как работать в Госдуме

«Единая Россия» расскажет новичкам, как работать в ГосдумеПартия планирует провести образовательный семинар для впервые избранных депутатов
В центральном исполкоме «Единой России» 16 октября пройдет образовательный семинар для впервые избранных депутатов Госдумы. Об этом «Ведомостям» рассказали шесть собеседников в партии. Обучение продлится весь день, говорит один из них. В нем примут участие около 140 новых депутатов. Известные единороссы будут рассказывать о том, как функционирует фракция в Госдуме, и о взаимодействии с партией. По сути, это будет синхронизация работы «партийной и фракционной рамок», добавляет один из источников. Планируется, что перед депутатами выступят их более опытные коллеги, которые уже не первый созыв работают в Госдуме.
Первый замруководителя фракции Дмитрий Вяткин расскажет о законотворческой работе партии, замруководителя фракции Андрей Исаев – про народную программу. Евгений Ревенко, отвечающий во фракции за медийную часть, поделится знанием, как депутатам взаимодействовать со СМИ, как устроена координация в части медиавзаимодействия между фракцией и партией. Об этом же расскажут и представители пресс-службы партии. Артем Туров проинформирует впервые избранных депутатов, как работать с обращениями граждан и проводить приемы граждан. Замруководителя ЦИК «Единой России», директор высшей партийной школы Роман Романов будет говорить про политическое позиционирование. Также перед депутатами выступит руководитель фракции Дмитрий Кобылкин.
Никаких политических установок давать на семинаре не планируется, говорят источники. Не планируются выступления политологов и социологов. По словам одного из собеседников, это такой «курс молодого бойца для работы внутри Госдумы». Кроме того, семинар нужен как «профилактика депутатских косяков», добавляет другой.
Фракция обновилась почти наполовину, поэтому депутаты будут делиться своим опытом работы по разным направлениям с новичками, говорит один из единороссов. По его словам, в Думу избрались люди с разным жизненным и профессиональным опытом – те, кто работал в заксобраниях, возглавлял федеральные структуры, участвовал в спецоперации. Многие не знают нюансов парламентской работы, поэтому нужно обучить их и передать им опыт, чтобы уберечь от возможных ошибок, отмечает он. Нужно учитывать и то, что между выборами и началом работы нового созыва прошло всего 10 дней.
На этой неделе, 13 октября, руководство фракции уже собирало в Охотном Ряду новых депутатов. По словам одного из собеседников, у впервые избранных возникает много технических вопросов по работе в нижней палате – от того, как записаться на выступления на пленарных заседаниях, до того, как ведется работа в комитетах. По сути, объясняли регламентные вещи, говорит другой источник.
Аналогичный семинар проходил в 2016 г. В 2021 г. единороссы не устраивали такого обучения, рассказывает один из собеседников. Хотя в ходе работы VIII созыва проводились семинары для желающих, посвященные разным темам. К примеру, в 2022 г. были семинары, посвященные работе депутатов в соцсетях.
У новоизбранных депутатов разный уровень квалификации, поэтому такие семинары помогают обеспечить «базовый квалификационный минимум» по тому, как работать в нижней палате, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, это позволяет налаживать и горизонтальные связи. «Кроме того, такая учеба показывает исполком партии как претендента на роль модератора этого процесса», – добавляет эксперт.
Руководство фракции «Единая Россия» в новом, IX созыве Госдумы обновилось. Руководителем фракции вместо Владимира Васильева, перешедшего на пост вице-спикера Госдумы, стал бывший глава комитета Госдумы по экологии, экс-глава Ямало-Ненецкого автономного округа Кобылкин. Первые заместители руководителя фракции остались прежними – Вяткин и Вячеслав Макаров. Должности заместителей руководителя фракции – руководителей внутрифракционных групп сохранили Иван Квитка, Александр Борисов, Виктор Селиверстов, Адальби Шхагошев, а также к ним присоединился Роман Любарский. Заместителями руководителя фракции по направлениям остались Исаев и Ревенко, а новыми заместителями стали Денис Кравченко, Жанна Рябцева, Дарья Лантратова и Дмитрий Афанасьев.