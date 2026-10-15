«Единая Россия» расскажет новичкам, как работать в Госдуме

В центральном исполкоме «Единой России» 16 октября пройдет образовательный семинар для впервые избранных депутатов Госдумы. Об этом «Ведомостям» рассказали шесть собеседников в партии. Обучение продлится весь день, говорит один из них. В нем примут участие около 140 новых депутатов. Известные единороссы будут рассказывать о том, как функционирует фракция в Госдуме, и о взаимодействии с партией. По сути, это будет синхронизация работы «партийной и фракционной рамок», добавляет один из источников. Планируется, что перед депутатами выступят их более опытные коллеги, которые уже не первый созыв работают в Госдуме.