Почти четверть постов первых зампредов комитетов Госдумы заняли новые депутаты

Экс-сенатор от ЛНР Дарья Лантратова (ЕР) избрана первым зампредом комитета по труду и социальной политике. Его по квоте ЛДПР возглавила пресс-секретарь Леонида Слуцкого Элеонора Кавшар. Еще один бывший член Совета Федерации – Герой России Дмитрий Перминов стал заместителем в комитете по обороне. «У меня все те же задачи, которые были и до этого. Наша главная задача – это победа», – сообщил он «Ведомостям».