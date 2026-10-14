Почти четверть постов первых зампредов комитетов Госдумы заняли новые депутаты

Почти четверть постов первых зампредов комитетов Госдумы заняли новые депутатыСреди них Виктор Бут, экс-глава Нацбанка Украины и пришедшие из СФ политики
Первыми заместителями председателей комитетов Госдумы стали 17 депутатов, не избиравшихся в предыдущий созыв, подсчитали «Ведомости». Формирование руководящих органов нижней палаты завершилось на пленарном заседании 13 октября. Госдума утвердила постановление об избрании 80 первых заместителей и 85 заместителей председателей комитетов.
Нижняя палата обеспечила возможность каждой фракции, независимо от ее численности, участвовать в выработке и принятии решений, сообщил спикер Вячеслав Володин. Фракции сами определили, в каких комитетах у них будут «представители на руководящих позициях», подчеркнул он.
Представители оппозиции заняли половину руководящих должностей в комитетах Госдумы, заявил глава комиссии по регламенту Виктор Пинский. У «Единой России» (ЕР) сейчас 349 депутатов (один мандат вакантен), у КПРФ – 37, у ЛДПР – 24, у «Новых людей» (НЛ) – 20, у «Справедливой России» (СР) – 17. Еще два человека не входят в состав фракций.
Из 80 первых замов 17 депутатов не работали в VIII созыве. Например, на эту позицию в комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству избран представитель НЛ Александр Скоробогатько. Вместе с ним первым зампредом снова будет Даниил Бессарабов (ЕР). Ирина Панькина (также ЕР), ранее работавшая с Павлом Крашенинниковым (глава комитета по конституционному законодательству), перешла в новый комитет по уголовному и административному законодательству.
В комитете по энергетике первыми заместителями будут бывший глава Нацбанка и первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов (СР) и бывший вице-президент «Роснефти» Геннадий Букаев (ЕР), впервые избравшиеся в Госдуму.
Еще один думский новичок – Виктор Бут (ЛДПР) стал первым зампредом в комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Его выступление запланировано уже на пленарном заседании 14 октября. В повестке Бут значится содокладчиком по внесенному комитетом законопроекту о ратификации соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц.
Часть депутатов, занявших руководящие должности, либо вернулись в нижнюю палату после перерыва, либо перешли в нее из Совета Федерации. Например, экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) работал в IV–VI созывах, сейчас он стал первым зампредом комитета по бюджету. 13 октября коммунист впервые в этом созыве выступал с трибуны – объяснял отказ КПРФ поддержать отчет правительства об исполнении федерального бюджета за 2025 г.
«Надеюсь, что пригодится мой 10-летний опыт во главе крупнейшего муниципалитета в России. Многие вопросы, о которых дискутируют депутаты, «на земле» решаются по-другому. Я свою задачу вижу именно в том, чтобы знание о том, как происходит на практике, помогало правильно решать стратегические вопросы бюджетной и налоговой политики», – сказал Локоть «Ведомостям».
Экс-сенатор от ЛНР Дарья Лантратова (ЕР) избрана первым зампредом комитета по труду и социальной политике. Его по квоте ЛДПР возглавила пресс-секретарь Леонида Слуцкого Элеонора Кавшар. Еще один бывший член Совета Федерации – Герой России Дмитрий Перминов стал заместителем в комитете по обороне. «У меня все те же задачи, которые были и до этого. Наша главная задача – это победа», – сообщил он «Ведомостям».
Часть депутатов VIII созыва в IX созыве поменяли комитеты и также заняли в них руководящие должности. Например, Роза Чемерис (НЛ), работавшая с 2021 г. в комитетах по развитию Дальнего Востока и Арктики и по международной политике, который возглавлял Слуцкий. «Ведомости» писали, что рассматривался вариант ее избрания от ЛДПР по Дальнему Востоку, но в итоге она возглавила региональную группу НЛ по ряду субъектов Северо-Запада.
В IX созыве Чемерис стала первым зампредом комитета по защите семьи. Его снова возглавила коммунистка Нина Останина. «Для меня это не смена ценностей, а перевод парламентского и дипломатического опыта в самую чувствительную, внутреннюю сферу. Семья сегодня – ключевой суверенный приоритет страны, но защищать ее нужно современными институтами развития, а не средневековыми запретами», – сказала «Ведомостям» Чемерис.
Новичок от НЛ Сергей Власов стал первым зампредом в комитете по международным делам. Он ветеран спецоперации, служил в спецслужбах, а до последнего времени работал в Экспобанке, писали «Ведомости».
В целом более 30% депутатов – участников спецоперации заняли руководящие должности в комитетах Госдумы, заявил Пинский. Владислав Головин (избирался в первой пятерке списка ЕР и единственный принял мандат) стал председателем комитета по молодежной политике, напомнил он. Головин не стал отвечать на звонок «Ведомостей».
Первыми зампредами из участников спецоперации, помимо Власова, стали единороссы – новичок Владимир Сайбель (комитет по труду и социальной политике), а также Адам Делимханов (по безопасности и противодействию коррупции) и Дмитрий Саблин (по обороне).