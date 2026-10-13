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Депутаты потянулись к международным делам и энергетике

В этих комитетах будет больше всего заместителей и фракционного многообразия
Максим Иванов
Комитет по международным делам, который возглавил Петр Толстой, может похвастаться самым большим фракционным многообразием
Комитет по международным делам, который возглавил Петр Толстой, может похвастаться самым большим фракционным многообразием / Алексей Орлов / Ведомости

Больше всего руководящих постов в новом созыве Госдумы депутаты стремятся занять в комитетах по международным делам и по энергетике – у их начальников будет по девять замов. Это, как обратили внимание «Ведомости», следует из проекта постановления, который депутаты обсудят на пленарном заседании 13 октября. Среди будущих замов немало новичков в парламентской работе.

Один из источников «Ведомостей» в Госдуме отмечает, что чаще всего работа с руководством палаты и профильными ведомствами замыкается на главу комитета. Пост зампреда – это или своеобразный утешительный приз (больше возможностей, чем у рядового депутата), или статус, который позволяет депутату более эффективно работать со своей повесткой, отмечает он.

Среди других популярных комитетов, в которые стремятся попасть на важные роли думцы, – комитет по бюджету и налогам, по безопасности, строительству и ЖКХ (по семь замов). На том же уровне – комитеты по экономике, транспорту (по семь), здоровью и промышленности (по шесть). При этом не все комитеты одинаково интересны самим парламентариям, констатирует другой собеседник, объясняя это тем, что у них не всегда одинаково насыщенная работа.

К примеру, в комитете по культуре и информационной политике и по МСП может оказаться всего по два заместителя, в комитете по делам национальностей – три и т. д. Артем Кирьянов («Единая Россия»), который в прошлом созыве работал зампредом комитета по экономической политике, и может снова занять эту должность, считает логичным желание коллег работать в комитете «на перспективу». Ведь он держит «руку на пульсе» очень важных вопросов – состояния и регулирования платформенной экономики, креативной экономики и т.д.

Комитет по международным делам, который возглавил Петр Толстой, может похвастаться самым большим фракционным многообразием

Первое организационное заседание Госдума провела 30 сентября – думцы открыли девятый созыв и определились с ключевыми руководящими фигурами (спикер, вице-спикеры и пр.). Уже было образовано 34 комитета и четыре комиссии, выбраны их председатели. 13 октября на пленарном заседании предстоит определиться с их заместителями.

Судя по подготовленным документам, в этом созыве фактически не будет комитетов и комиссий, в руководстве которых были бы представлены все фракции. Исключение – комитет по международным делам, которым теперь руководит Петр Толстой («Единая Россия», ранее – вице-спикер). Это объяснимо. Самая крупная фракция у партии власти (350 мандатов), а самая крупная оппозиционная – КПРФ (37). У остальных депутатов и того меньше: 24 у ЛДПР, 20 у «Новых людей», 17 у «Справедливой России». Их голосов формально на принятие кадровых решений не хватает.

Кого оппозиция отправит в руководство комитетов Госдумы

Политика / Власть

Самой представительной на уровне замов фракцией станет КПРФ. Она будет работать в восьми комитетах, на 2-м месте – ЛДПР (шесть комитетов), на 3-м – «Новые люди» и «Справедливая Россия» (по пять). В 14 комитетах заместители будут только от «Единой России». В целом треть депутатов от фракции занимают руководящие должности только на этом уровне. Эти договоренности еще предстоит утвердить на пленарном заседании, но в целом неожиданностей в распределении постов вряд ли стоит ожидать, говорит еще один собеседник в Госдуме.

«Устойчивость работы думских комитетов зависит прежде всего от их председателей и аппарата, – отметил политолог Павел Склянчук. – Именно они определяют динамику и качество подготовки заключений на законопроекты, согласование поправок и в целом взаимодействие с органами власти». В целом «чем меньше заместителей, тем проще председателю комитета». Судя по нынешней конфигурации, оппозиционные фракции будут меньше вовлечены в процесс, а единороссам такое количество зампредов в комитетах позволит доминировать в публичной повестке, считает он.

В подготовке материала участвовала Юлия Малева

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