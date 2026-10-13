Депутаты потянулись к международным делам и энергетике

Среди других популярных комитетов, в которые стремятся попасть на важные роли думцы, – комитет по бюджету и налогам, по безопасности, строительству и ЖКХ (по семь замов). На том же уровне – комитеты по экономике, транспорту (по семь), здоровью и промышленности (по шесть). При этом не все комитеты одинаково интересны самим парламентариям, констатирует другой собеседник, объясняя это тем, что у них не всегда одинаково насыщенная работа.