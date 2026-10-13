Депутаты потянулись к международным делам и энергетике

Депутаты потянулись к международным делам и энергетикеВ этих комитетах будет больше всего заместителей и фракционного многообразия
Больше всего руководящих постов в новом созыве Госдумы депутаты стремятся занять в комитетах по международным делам и по энергетике – у их начальников будет по девять замов. Это, как обратили внимание «Ведомости», следует из проекта постановления, который депутаты обсудят на пленарном заседании 13 октября. Среди будущих замов немало новичков в парламентской работе.
Один из источников «Ведомостей» в Госдуме отмечает, что чаще всего работа с руководством палаты и профильными ведомствами замыкается на главу комитета. Пост зампреда – это или своеобразный утешительный приз (больше возможностей, чем у рядового депутата), или статус, который позволяет депутату более эффективно работать со своей повесткой, отмечает он.
Среди других популярных комитетов, в которые стремятся попасть на важные роли думцы, – комитет по бюджету и налогам, по безопасности, строительству и ЖКХ (по семь замов). На том же уровне – комитеты по экономике, транспорту (по семь), здоровью и промышленности (по шесть). При этом не все комитеты одинаково интересны самим парламентариям, констатирует другой собеседник, объясняя это тем, что у них не всегда одинаково насыщенная работа.
К примеру, в комитете по культуре и информационной политике и по МСП может оказаться всего по два заместителя, в комитете по делам национальностей – три и т. д. Артем Кирьянов («Единая Россия»), который в прошлом созыве работал зампредом комитета по экономической политике, и может снова занять эту должность, считает логичным желание коллег работать в комитете «на перспективу». Ведь он держит «руку на пульсе» очень важных вопросов – состояния и регулирования платформенной экономики, креативной экономики и т.д.
Первое организационное заседание Госдума провела 30 сентября – думцы открыли девятый созыв и определились с ключевыми руководящими фигурами (спикер, вице-спикеры и пр.). Уже было образовано 34 комитета и четыре комиссии, выбраны их председатели. 13 октября на пленарном заседании предстоит определиться с их заместителями.
Судя по подготовленным документам, в этом созыве фактически не будет комитетов и комиссий, в руководстве которых были бы представлены все фракции. Исключение – комитет по международным делам, которым теперь руководит Петр Толстой («Единая Россия», ранее – вице-спикер). Это объяснимо. Самая крупная фракция у партии власти (350 мандатов), а самая крупная оппозиционная – КПРФ (37). У остальных депутатов и того меньше: 24 у ЛДПР, 20 у «Новых людей», 17 у «Справедливой России». Их голосов формально на принятие кадровых решений не хватает.
Самой представительной на уровне замов фракцией станет КПРФ. Она будет работать в восьми комитетах, на 2-м месте – ЛДПР (шесть комитетов), на 3-м – «Новые люди» и «Справедливая Россия» (по пять). В 14 комитетах заместители будут только от «Единой России». В целом треть депутатов от фракции занимают руководящие должности только на этом уровне. Эти договоренности еще предстоит утвердить на пленарном заседании, но в целом неожиданностей в распределении постов вряд ли стоит ожидать, говорит еще один собеседник в Госдуме.
«Устойчивость работы думских комитетов зависит прежде всего от их председателей и аппарата, – отметил политолог Павел Склянчук. – Именно они определяют динамику и качество подготовки заключений на законопроекты, согласование поправок и в целом взаимодействие с органами власти». В целом «чем меньше заместителей, тем проще председателю комитета». Судя по нынешней конфигурации, оппозиционные фракции будут меньше вовлечены в процесс, а единороссам такое количество зампредов в комитетах позволит доминировать в публичной повестке, считает он.
В подготовке материала участвовала Юлия Малева