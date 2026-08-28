«Единая Россия» усилит поддержку старшего поколения

Как писали «Ведомости» 22 июля со ссылкой на данные Минтруда и соцзащиты, в России по состоянию на июнь 2026 г. долговременным уходом охвачено только 11% пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в нем. Согласно национальным целям развития, к 2030 г. охват должен увеличиться до 30% – более чем в 2,5 раза. 17 июля в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что охват системы долговременного ухода в 2026 г. составил 184 000 человек пожилого возраста и инвалидов.