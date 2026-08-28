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«Единая Россия» усилит поддержку старшего поколения

Ксения Наумчик

«Единая Россия» намерена обеспечить комплексный подход к решению социальных вопросов граждан пенсионного возраста. Ключевые меры поддержки закреплены в Народной программе партии, заявил член высшего совета партии Владислав Головин.

Среди приоритетов выделили доступность медицинской помощи на дому, развитие культурного досуга и оздоровительной физкультуры в рамках региональных программ «Активное долголетие», а также адаптацию городской среды с учетом потребностей пожилых людей.

«Забота о старшем поколении – особый пункт Народной программы. Мы понимаем, насколько важно обеспечить достойную жизнь каждому пожилому человеку в нашей стране», – подчеркнул Головин.

Отдельным направлением станет развитие системы долговременного ухода для людей, которые из-за возраста, заболеваний или травм частично либо полностью утратили способность самостоятельно обслуживать себя. По словам Головина, программа также предусматривает устойчивый рост пенсионных выплат темпами не ниже инфляции и разработку механизмов повышения прожиточного минимума пенсионеров с учетом динамики потребительских цен.

Партия «Единая Россия» приняла новую народную программу на втором этапе своего XXIII съезда в Москве. Итоговый документ, с которым партия идет на выборы в Государственную думу девятого созыва, рассчитан на период до 2031 г. На заседании съезда выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что разработка Народной программы велась с активным участием граждан и учетом их предложений. Основными критериями документа являются объективность, реалистичность и честность.

Как писали «Ведомости» 22 июля со ссылкой на данные Минтруда и соцзащиты, в России по состоянию на июнь 2026 г. долговременным уходом охвачено только 11% пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в нем. Согласно национальным целям развития, к 2030 г. охват должен увеличиться до 30% – более чем в 2,5 раза. 17 июля в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что охват системы долговременного ухода в 2026 г. составил 184 000 человек пожилого возраста и инвалидов.

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