Только 11% нуждающихся пожилых людей и инвалидов охвачены долговременным уходом

Небольшой охват можно объяснить недостаточной осведомленностью населения и территориальными проблемами: часть нуждающихся проживают в отдаленных населенных пунктах, нет возможности оказывать им помощь, говорит доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее мнению, для расширения охвата помимо организации дневного стационара нужно включить в уход на краткосрочные периоды круглосуточное пребывание в спецучреждениях, чтобы близкие имели возможность отдохнуть. Эксперт считает, что охват в 30% достижим. С этим соглашается заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. При этом она отмечает, что все будет зависеть от обеспеченности кадрами отделов соцзащиты и повышения зарплаты работников.