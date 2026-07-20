Только 11% нуждающихся пожилых людей и инвалидов охвачены долговременным уходом

Только 11% нуждающихся пожилых людей и инвалидов охвачены долговременным уходомДостижение цели в 30% зависит от обеспеченности кадрами сферы соцзащиты, говорят эксперты
В России долговременным уходом охвачено только 11% пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в нем. Это следует из данных Министерства труда и социальной защиты по состоянию на июнь этого года, обратили внимание «Ведомости».
Согласно национальным целям развития, к 2030 г. охват должен увеличиться до 30% – более чем в 2,5 раза.
Как сообщили 17 июля в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, охват системы долговременного ухода в 2026 г. составил 184 000 человек пожилого возраста и инвалидов (цитата по ТАСС). Годом ранее, т. е. по состоянию на июнь прошлого года, 10,5% пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в уходе, получали его.
Долговременный уход за пожилыми людьми и инвалидами – это часть федерального проекта «Старшее поколение» (входит в нацпроект «Семья»). В паспорте федпроекта указано, что на его реализацию в общей сложности выделено почти 362 млрд руб., в том числе 307 млрд руб. именно на обеспечение долговременного ухода.
500 000
В систему долговременного ухода включены социальные, медицинские, реабилитационные и абилитационные услуги. Они предоставляются людям, которые полностью или частично утратили способность самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои жизненные потребности из-за заболевания, травмы, возраста или инвалидности. Нуждаемость человека в уходе определяют работники сферы социального обслуживания. Они учитывают условия его проживания, финансовое положение, состояние здоровья, способность выполнять наиболее значимые действия в повседневной жизни, а также ближайшее окружение.
Подход к долгосрочному уходу подбирается индивидуально под каждого человека в зависимости от его уровня нуждаемости. В соцпакет долговременного ухода, согласно приказу Минтруда от декабря 2025 г., может входить помощь в приготовлении еды, кормление, купание и переодевание, поддержка мобильности человека, выполнение медицинских рекомендаций. За пожилым человеком и инвалидом может ухаживать его близкий родственник или работник соцобслуживания.
Около 25%
Небольшой охват можно объяснить недостаточной осведомленностью населения и территориальными проблемами: часть нуждающихся проживают в отдаленных населенных пунктах, нет возможности оказывать им помощь, говорит доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее мнению, для расширения охвата помимо организации дневного стационара нужно включить в уход на краткосрочные периоды круглосуточное пребывание в спецучреждениях, чтобы близкие имели возможность отдохнуть. Эксперт считает, что охват в 30% достижим. С этим соглашается заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. При этом она отмечает, что все будет зависеть от обеспеченности кадрами отделов соцзащиты и повышения зарплаты работников.
Уровень зарплаты сотрудников отделов соцзащиты неконкурентоспособный в текущих условиях, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. Причиной низкой оплаты труда и недостаточной квалификации кадров остается нехватка средств в региональных бюджетах, продолжил он. По словам эксперта, основные усилия сосредоточены на оказании пожилым бытовой помощи. Но в охват долговременным уходом входят и те случаи, когда пожилому человеку один раз принесли продукты, хотя этой помощи недостаточно, добавил Сафонов.
«Ведомости» направили запрос в Минтруд.