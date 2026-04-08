Источником инноваций в соцсфере назвали некоммерческие организации

Источником инноваций в соцсфере назвали некоммерческие организацииГосструктуры перенимали оригинальные методики и технологии у каждой пятой НКО, говорят эксперты
Драйверы инноваций в социальной сфере – это некоммерческие организации (НКО), сообщила директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова на конференции, посвященной построению единой социальной архитектуры для повышения качества жизни россиян.
Социально ориентированными называют НКО (СОНКО), деятельность которых направлена на решение социальных проблем и развитие гражданского общества в России. Они первыми чувствуют «болевые точки», после чего разрабатывают и тестируют уникальные социальные технологии, уточнила Тополева-Солдунова. Если разработанное СОНКО решение показывает высокую эффективность, то с большой вероятностью оно становится частью региональной или даже федеральной социальной политики, добавила она. Тем не менее до повсеместного внедрения инноваций порой проходит немало времени, а барьеры для выхода НКО на рынок социальных услуг сохраняются.
По ее словам, в 2025 г. доля негосударственных структур – СОНКО, благотворительных фондов, частных центров – среди поставщиков соцуслуг превысила 34%. Число СОНКО среди них составило порядка 1600 организаций, добавила Тополева-Солдунова со ссылкой на данные Минтруда. В 2021 г. эти показатели составляли 28% и 1200 организаций соответственно (рост к 2025 г. – на 6 п. п. и на 400 организаций), сообщала в сентябре 2022 г. замминистра труда и соцзащиты России Ольга Баталина. Под социальными услугами подразумеваются меры, направленные на улучшение условий жизни человека, его адаптацию и реабилитацию.
Собственные подходы или технологии – например, новые форматы помощи подопечным, модели оказания социальных услуг, образовательные программы – разрабатывают многие НКО, пояснила директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. В некоторых случаях такие наработки могут включаться в нормативные документы. Например, фонд «Старость в радость» занимается развертыванием системы долговременного ухода по всей России, выступает методологом и экспертом в совместной работе с Минтрудом, региональными министерствами и НКО, пояснила эксперт.
В ходе всероссийского обследования НКО, которое проводит Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, каждый пятый руководитель организации (20% опрошенных) рассказал, что их методики, технологии или практики перенимали федеральные, региональные или муниципальные органы власти и использовали в работе бюджетные учреждения. Среди них 70% сказали, что напрямую сотрудничали с властями и госучреждениями для передачи опыта. «Это характеризует роль НКО как производителя инноваций в социальной сфере», – заключила Мерсиянова.
Президент АНО «Центр проблем аутизма: образование, исследования, защита прав» Екатерина Мень подчеркнула, что средств на развитие социальной сферы выделяется достаточно. В 2026 г. только бюджет Социального фонда составил 20 трлн руб., рассказал на конференции первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. Эти деньги уходят в том числе на детские пособия, реабилитацию участников спецоперации и поддержку их семей. При этом существует проблема неэффективности использования выделяемых средств, уточнила Мень.
Помощь нейроотличным людям
По ее словам, конкуренция между НКО порождает «созидательное разрушение», т. е. вытесняет старые, менее эффективные формы помощи. «Это болезненно, но способствует развитию», – подчеркнула Мень. Старые институты, в свою очередь, пытаются удержать отрасль в «отработанных форматах». Для внедрения современных подходов специалистов из таких институтов нужно поддерживать и обучать, считает эксперт. Так, людей с аутизмом не нужно «лечить и исправлять», как было принято раньше. По словам Мень, они могут стать источником «инновационного взгляда». Например, нейроотличных россиян при поддержке НКО уже устраивают работать в научную среду.
Госструктуры должны быть максимально заинтересованы в работе с НКО, считает замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог» Татьяна Косачева. Если есть гранты от государства на реализацию тех или иных инициатив или другие виды поддержки, то и поступающих от НКО конкурентоспособных проектов появляется больше, пояснила она. Она также подчеркнула, что не видит препятствий для масштабирования практик НКО.
Самый яркий пример «подхваченной» государством инициативы НКО – это программа долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, считает замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Еще пару лет назад власти обеспечивали нуждающихся необходимой помощью, но комплексного подхода к сопровождению жизни таких категорий людей не было, пояснил он. Благодаря НКО-первопроходцам, которые не только запускали в пилотном режиме такие проекты, но и создавали огромный массив методологических данных, с 2025 г. система долговременного ухода стала опцией в национальном проекте «Семья», заключил Мелик-Гусейнов.