За четыре года число волонтеров среди молодежи в РФ выросло в 1,5 раза

За четыре года число волонтеров среди молодежи в РФ выросло в 1,5 разаНаиболее активны подростки, которым нужны дополнительные баллы к ЕГЭ
Число россиян в возрасте 14–35 лет, участвующих в волонтерской деятельности через центры и объединения при образовательных, некоммерческих организациях (НКО), а также при государственных и муниципальных учреждениях, выросло до 14,4 млн человек в 2025 г. Это следует из обновленных данных Росмолодежи, обратили внимание «Ведомости».
В 2022 г. волонтеров из этой категории было около 9,7 млн человек, т. е. рост за четыре года составил 48%. Показатель Росмолодежи формируется как сумма данных, которые собирают муниципалитеты, регионы и федеральные органы власти.
В России существует несколько направлений волонтерства. Например, социальное волонтерство специализируется на помощи сиротам, людям с ограниченными возможностями и пожилым. Событийное волонтерство подразумевает работу на масштабных спортивных и культурных мероприятиях, а патриотическое волонтерство – помощь ветеранам, благоустройство военных памятников и захоронений, поиск останков солдат. Отдельным направлением является волонтерство общественной безопасности и в чрезвычайных ситуациях. К нему можно отнести помощь населению в зоне боевых действий, во время природных катаклизмов, пожаров.
Подростки 14–17 лет – одна из самых активных групп волонтеров, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы платформы для волонтеров «Добро.РФ» (создана при поддержке президента страны). У них есть хороший стимул: добро конвертируется в образование и карьеру, уточнили там. По оценкам платформы, каждый второй в возрасте 14–17 лет называет бонусы и дополнительные баллы к ЕГЭ за волонтерские часы серьезным поводом попробовать себя в добрых делах.
В группе 18–24 лет молодые люди чаще работают со школьниками и студентами, передавая им свой опыт, сообщили в «Добро.РФ». Они участвуют и в событийных проектах, но уже в качестве организаторов. Люди из группы 30–35 лет часто выбирают экологические проекты: очистку рек, восстановление лесов, ликвидацию последствий разливов. Кроме того, они занимаются сбором гуманитарной помощи.
На 2,6 млн человек
Волонтерство, встроенное в систему образовательных организаций и НКО, стало институциональным каналом, через который добровольцы в возрасте 14–35 лет формируют идентичность и удовлетворяют потребность в социальном признании, говорит доцент РАНХиГС Кристина Иваненко. В 2022–2025 гг. произошел важный сдвиг мотивации – от преимущественно этической установки «помогать» к проектно-карьерной, считает она. Молодежь все чаще приходит в волонтерство за социальным портфолио, новыми связями, возможностями участия в грантах и повышением статуса. Это не обесценивает саму помощь, но объясняет масштаб и динамику роста, добавила она.
Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет – слишком разнородная группа, чтобы говорить о ней как о едином феномене, отмечает директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. Это школьники, студенты и работающие взрослые, т. е. люди, которые находятся на совершенно разных стадиях жизненного цикла, имеют самые разные интересы и вовлекается в волонтерство по-разному, уточнила она. Начиная с 2021 г. пошел тренд на организованное вовлечение молодежи в добровольчество, оценила Мерсиянова. По ее словам, детям дают сигнал о том, что заниматься волонтерством нужно и уважаемо в России.
В 2022 г. начало работать «Движение первых», из-за чего расширились каналы вовлечения школьников в волонтерский труд, указывает Мерсиянова. Еще один канал – всероссийский конкурс «Большая перемена», где без участия в волонтерской деятельности на победу рассчитывать нельзя, рассказала она.