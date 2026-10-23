Путин заявил об открытости России к сотрудничеству в сфере спорта

Форум проходит с 21 по 23 октября в Касноярске. В нем принимают участие представители власти всех уровней, иностранные делегации, спортивные комитеты (Олимпийский и Паралимпийский), федерации, а также лидеры бизнеса и СМИ. В рамках деловой программы РСД подготовлено порядка 50 деловых мероприятий с участием более 120 спикеров и модераторов дискуссий.