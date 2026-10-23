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Путин заявил об открытости России к сотрудничеству в сфере спорта

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Россия открыта к сотрудничеству с другими странами в сфере спорта и нацелена на движение вперед. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам и гостям международного форума «Россия – спортивная держава».

«Мы открыты к диалогу, к сотрудничеству, выступаем за сохранение спортивных традиций, фундаментальных норм спортивного международного права», – заявил российский лидер.

Он также подчеркнул, что Россия приветствует появление новых видов спорта. Однако важно, чтобы они способствовали гармоничному развитию человека и продвигали в обществе ценности здорового образа жизни, уточнил президент.

Кроме того, глава государства отметил необходимость наращивать поддержку национальных видов спорта. По его словам, они являются уникальными инструментами воспитания чувства патриотизма и уважения к другим культурам, что укрепляет взаимопонимание между людьми.

Форум проходит с 21 по 23 октября в Касноярске. В нем принимают участие представители власти всех уровней, иностранные делегации, спортивные комитеты (Олимпийский и Паралимпийский), федерации, а также лидеры бизнеса и СМИ. В рамках деловой программы РСД подготовлено порядка 50 деловых мероприятий с участием более 120 спикеров и модераторов дискуссий.

21 октября Путин заявил, что форум будет способствовать развитию новых проектов в сфере спорта и укреплению сотрудничества с зарубежными партнерами. Российский лидер выразил надежду, что мероприятие станет площадкой для запуска новых проектов, направленных на продвижение ценностей здорового и активного образа жизни. Путин также пожелал успехов участникам, гостям и организаторам мероприятия.

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