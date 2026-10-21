Путин: «Россия – спортивная держава» укрепит связи с зарубежными партнерами
XIV Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» будет способствовать развитию новых проектов в сфере спорта и укреплению сотрудничества с зарубежными партнерами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, гостям и организаторам мероприятия.
Путин отметил, что форум пройдет в Красноярске – городе с опытом проведения крупных спортивных соревнований и современной спортивной инфраструктурой. По его словам, в городе действуют оснащенные стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовый дворец, а также учебные и тренировочные базы.
Глава государства напомнил, что Красноярск принимал Всемирную зимнюю универсиаду в 2019 г., а в начале 2026 г. встречал участников Всероссийского фестиваля студенческого спорта. Кроме того, в регионе на протяжении многих лет проводится международный турнир по вольной борьбе памяти двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина.
Российский лидер выразил надежду, что форум станет площадкой для запуска новых проектов, направленных на продвижение ценностей здорового и активного образа жизни. Путин также пожелал успехов участникам, гостям и организаторам мероприятия.
Форум пройдет с 21 по 23 октября. В нем примут участие представители власти всех уровней, иностранные делегации, спортивные комитеты (Олимпийский и Паралимпийский), федерации, а также лидеры бизнеса и СМИ. В рамках деловой программы РСД состоится порядка 50 деловых мероприятий с участием более 120 спикеров и модераторов дискуссий. Основные треки программы посвящены международному взаимодействию в развитии спортивной сферы, сотрудничеству государства, бизнеса и спортивного сообщества, внедрению новейших технологий, а также дальнейшему развитию адаптивного спорта и инфраструктуры.