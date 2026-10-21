Путин: «Россия – спортивная держава» укрепит связи с зарубежными партнерами

Форум пройдет с 21 по 23 октября. В нем примут участие представители власти всех уровней, иностранные делегации, спортивные комитеты (Олимпийский и Паралимпийский), федерации, а также лидеры бизнеса и СМИ. В рамках деловой программы РСД состоится порядка 50 деловых мероприятий с участием более 120 спикеров и модераторов дискуссий. Основные треки программы посвящены международному взаимодействию в развитии спортивной сферы, сотрудничеству государства, бизнеса и спортивного сообщества, внедрению новейших технологий, а также дальнейшему развитию адаптивного спорта и инфраструктуры.