Греф рассказал про свой самый счастливый день
Самым счастливым днем в жизни главы Сбербанка Германа Грефа был день его увольнения с госслужбы. Об этом он сообщил на конференции в «Сберуниверситете».
«Я жил только моментом, когда я уйду с государственной службы. До сих пор самый великий момент в моей жизни – когда президент меня отпустил, и я испытываю огромное чувство благодарности за это», – сказал он.
Греф был на госслужбе с 1990-х. Работал в мэрии Санкт-Петербурга вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Кудриным. В 1998–2000 г. был первым замминистра государственного имущества РФ. После пришел на должность министра экономического развития и торговли России в правительстве премьер-министра Михаила Касьянова
Ушел в отставку в 2007 г., тогда же возглавил Сбербанк.