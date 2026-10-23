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Главная / Финансы /

Греф рассказал про свой самый счастливый день

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Самым счастливым днем в жизни главы Сбербанка Германа Грефа был день его увольнения с госслужбы. Об этом он сообщил на конференции в «Сберуниверситете».

«Я жил только моментом, когда я уйду с государственной службы. До сих пор самый великий момент в моей жизни – когда президент меня отпустил, и я испытываю огромное чувство благодарности за это», – сказал он.

Греф был на госслужбе с 1990-х. Работал в мэрии Санкт-Петербурга вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Кудриным. В 1998–2000 г. был первым замминистра государственного имущества РФ. После пришел на должность министра экономического развития и торговли России в правительстве премьер-министра Михаила Касьянова (считается в России иноагентом).

Ушел в отставку в 2007 г., тогда же возглавил Сбербанк.

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