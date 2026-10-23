Citigroup получил брокерскую лицензию в Китае после пяти лет разногласий

Одобрение китайского регулятора поступило всего через несколько недель после встречи главы КНР Си Цзиньпина и США Дональда Трампа. Теперь компания со штаб-квартирой в Шанхае сможет предоставлять услуги на внутреннем и международном рынке капитала клиентам, включая андеррайтинг, брокерские услуги по акциям, инвестиционное консультирование, исследования и торговлю ценными бумагами, котируемыми на бирже. Уставный капитал составит 1,2 млрд юаней ($180 млн).