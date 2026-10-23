Citigroup получил брокерскую лицензию в Китае после пяти лет разногласий
Один из банковских холдингов «большой четверки» США Citigroup Inc. получил разрешение на операции с ценными бумагами в Китае спустя пять лет регуляторных разногласий. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Одобрение китайского регулятора поступило всего через несколько недель после встречи главы КНР Си Цзиньпина и США Дональда Трампа. Теперь компания со штаб-квартирой в Шанхае сможет предоставлять услуги на внутреннем и международном рынке капитала клиентам, включая андеррайтинг, брокерские услуги по акциям, инвестиционное консультирование, исследования и торговлю ценными бумагами, котируемыми на бирже. Уставный капитал составит 1,2 млрд юаней ($180 млн).
Конкуренты Goldman Sachs Group и Morgan Stanley уже создали подразделения по работе с ценными бумагами в Китае. Хотя доходность рынка была пока невысокой из-за замедления экономического роста и затяжного спада активности на рынках капитала, отметило агентство.
16 октября глава Народного банка КНР Пань Гуншэн в ходе выступления на полях ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка сообщил, что Пекин продолжит расширение доступа иностранцев к своему финансовому рынку. Глава китайского ЦБ считает, что активы в юанях могут удовлетворить растущий спрос на диверсификацию вложений.
Встреча Трампа и Си прошла 24 сентября в Вашингтоне. Президент США говорил, что переговоры прошли прекрасно, призвав по итогам ее ожидать «потрясающих вещей». Во время встречи Си подчеркнул, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации.