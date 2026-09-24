Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином «отличной встречей»
Президент США Дональд Трамп назвал прошедшие в Белом доме переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином «отличной встречей». Об этом американский лидер заявил журналистам после переговоров.
«У нас прошла отличная встреча!» – сказал Трамп, когда лидеры двух стран вышли на Южную лужайку Белого дома (цитата по Clash Report).
Трамп и Си Цзиньпин подошли к президентскому вертолету VH-92A Patriot, некоторое время общались рядом с ним, после чего вернулись в Белый дом. Американский президент также рассказал, что Си Цзиньпин во время встречи проявил интерес к граниту. «Ему нравится гранит. Он – эксперт по камню. И он обожает качественный гранит», – сказал Трамп.
24 сентября Си Цзиньпин в ходе встречи с Трампом заявил, что Китай передаст Соединенным Штатам двух панд. «Большая панда служит символом дружбы между китайским и американским народами. У меня есть для вас хорошая новость: всего через несколько дней две панды – Пин Пин и Фу Шуан – прибудут в свой новый дом в зоопарке Атланты и встретятся с американцами», – сказал он.
В ходе встречи Си Цзиньпин также отметил, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации.