Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CBOM9,417-3,53%CNY Бирж.12,6-0,8%IMOEX2 312,350%RTSI857,94-0,6%RGBI112,33+0,02%RGBITR768,81+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином «отличной встречей»

Татьяна Мозолевская
Annabelle Gordon / TASS
Annabelle Gordon / TASS

Президент США Дональд Трамп назвал прошедшие в Белом доме переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином «отличной встречей». Об этом американский лидер заявил журналистам после переговоров.

«У нас прошла отличная встреча!» – сказал Трамп, когда лидеры двух стран вышли на Южную лужайку Белого дома (цитата по Clash Report).

Трамп и Си Цзиньпин подошли к президентскому вертолету VH-92A Patriot, некоторое время общались рядом с ним, после чего вернулись в Белый дом. Американский президент также рассказал, что Си Цзиньпин во время встречи проявил интерес к граниту. «Ему нравится гранит. Он – эксперт по камню. И он обожает качественный гранит», – сказал Трамп.

24 сентября Си Цзиньпин в ходе встречи с Трампом заявил, что Китай передаст Соединенным Штатам двух панд. «Большая панда служит символом дружбы между китайским и американским народами. У меня есть для вас хорошая новость: всего через несколько дней две панды – Пин Пин и Фу Шуан – прибудут в свой новый дом в зоопарке Атланты и встретятся с американцами», – сказал он.

В ходе встречи Си Цзиньпин также отметил, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации.

Читайте также:Белый дом выбрал для приема Трампа и Си вино исторического тоста 1972 года
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её