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Китай отправит в США двух панд

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что Китай передаст Соединенным Штатам двух панд.

«Большая панда служит символом дружбы между китайским и американским народами. У меня есть для вас хорошая новость: всего через несколько дней две панды – Пин Пин и Фушуан – прибудут в свой новый дом в зоопарке Атланты и встретятся с американцами», – сказал он.

В ходе встречи Си Цзиньпин также отметил, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации.

15 мая зоопарк Атланты сообщил о прибытии двух панд, Пин Пин и Фу Шуан. Они были направлены из Китая в рамках 10-летнего соглашения о сохранении вида. Ранее панды содержались в городе Чэнду.

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