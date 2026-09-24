Китай отправит в США двух панд
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что Китай передаст Соединенным Штатам двух панд.
«Большая панда служит символом дружбы между китайским и американским народами. У меня есть для вас хорошая новость: всего через несколько дней две панды – Пин Пин и Фушуан – прибудут в свой новый дом в зоопарке Атланты и встретятся с американцами», – сказал он.
В ходе встречи Си Цзиньпин также отметил, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации.
15 мая зоопарк Атланты сообщил о прибытии двух панд, Пин Пин и Фу Шуан. Они были направлены из Китая в рамках 10-летнего соглашения о сохранении вида. Ранее панды содержались в городе Чэнду.