Китай отправит в США двух панд

«Большая панда служит символом дружбы между китайским и американским народами. У меня есть для вас хорошая новость: всего через несколько дней две панды – Пин Пин и Фушуан – прибудут в свой новый дом в зоопарке Атланты и встретятся с американцами», – сказал он.