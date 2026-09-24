Белый дом выбрал для приема Трампа и Си вино исторического тоста 1972 года
Президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину подадут то же вино, которое более полувека назад пили президент США Ричард Никсон и премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай. Об этом пишет The Independent со ссылкой на заявление первой леди США Мелании Трамп, распространенном пресс-службой Белого дома.
Речь идет об американском игристом вине Schramsberg Blanc De Noir. С него начнется государственный ужин в честь китайского лидера. Выбор вина отсылает к историческому «тосту за мир», который Никсон и Чжоу Эньлай произнесли в Пекине в 1972 г.
Подготовкой ужина руководила супруга Трампа. Меню сочетает американские ингредиенты с элементами китайской кухни. Первым блюдом станет велюте из желтой тыквы с фрикасе из диких грибов, хрустящей копченой панчеттой и маслом зеленого лука.
В качестве основного блюда гостям подадут сибаса в корочке из обжаренного кунжута с тушеным молодым бок-чой, запеченным баклажаном и травяным соусом. На десерт предусмотрено ванильное креме с начинкой из кислой вишни и ореховым франжипаном, а также мороженое с медом из Белого дома.
24 сентября Трамп лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета на базе Эндрюс недалеко от Вашингтона.
Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что США и Китай договорились продлить действие соглашения, направленного на снижение напряженности в торгово-экономических отношениях, до 10 января.