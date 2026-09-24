Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,616-0,67%CHKZ16 5000%RGSS0,181+1,35%IMOEX2 315,7+0,15%RTSI859,18-0,45%RGBI112,310%RGBITR768,66+0,03%
Главная / Политика /

Белый дом выбрал для приема Трампа и Си вино исторического тоста 1972 года

Татьяна Мозолевская
TASS
TASS

Президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину подадут то же вино, которое более полувека назад пили президент США Ричард Никсон и премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай. Об этом пишет The Independent со ссылкой на заявление первой леди США Мелании Трамп, распространенном пресс-службой Белого дома.

Речь идет об американском игристом вине Schramsberg Blanc De Noir. С него начнется государственный ужин в честь китайского лидера. Выбор вина отсылает к историческому «тосту за мир», который Никсон и Чжоу Эньлай произнесли в Пекине в 1972 г.

Подготовкой ужина руководила супруга Трампа. Меню сочетает американские ингредиенты с элементами китайской кухни. Первым блюдом станет велюте из желтой тыквы с фрикасе из диких грибов, хрустящей копченой панчеттой и маслом зеленого лука.

В качестве основного блюда гостям подадут сибаса в корочке из обжаренного кунжута с тушеным молодым бок-чой, запеченным баклажаном и травяным соусом. На десерт предусмотрено ванильное креме с начинкой из кислой вишни и ореховым франжипаном, а также мороженое с медом из Белого дома.

24 сентября Трамп лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета на базе Эндрюс недалеко от Вашингтона.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что США и Китай договорились продлить действие соглашения, направленного на снижение напряженности в торгово-экономических отношениях, до 10 января.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её