Белый дом выбрал для приема Трампа и Си вино исторического тоста 1972 года

В качестве основного блюда гостям подадут сибаса в корочке из обжаренного кунжута с тушеным молодым бок-чой, запеченным баклажаном и травяным соусом. На десерт предусмотрено ванильное креме с начинкой из кислой вишни и ореховым франжипаном, а также мороженое с медом из Белого дома.