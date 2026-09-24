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Трамп лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета

Инна Шульгина

Президент США Дональд Трамп лично встретил председателя КНР Си Цзиньпина у трапа самолета на базе Эндрюс недалеко от Вашингтона. Видео встречи опубликовал Белый дом.

Трамп прибыл на базу Эндрюс со своей супругой Меланией. Си также прилетел в сопровождении жены Пэн Лиюань. Главы государств пожали друг другу руки, как и первые леди.

23 сентября  Financial Times (FT) писала, что Трамп нарушил протокол, соблюдавшийся на протяжении 60 лет, встретив Си на базе Эндрюс. Это стало первым случаем, когда главнокомандующий вооруженных сил США встретил на базе мирового лидера с тех пор, как Джон Кеннеди в 1962 г. на взлетно-посадочной полосе встретил премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана. FT обратила внимание, что в мае, когда Трамп прибыл в Китай, Си Цзиньпин даже не поехал в аэропорт Пекина, чтобы поприветствовать его.

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь говорил, что во время визита в США Си проведет с Трампом «углубленный обмен мнениями по важнейшим вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также мира и развития во всем мире». 

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