Трамп лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета

23 сентября Financial Times (FT) писала, что Трамп нарушил протокол, соблюдавшийся на протяжении 60 лет, встретив Си на базе Эндрюс. Это стало первым случаем, когда главнокомандующий вооруженных сил США встретил на базе мирового лидера с тех пор, как Джон Кеннеди в 1962 г. на взлетно-посадочной полосе встретил премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана. FT обратила внимание, что в мае, когда Трамп прибыл в Китай, Си Цзиньпин даже не поехал в аэропорт Пекина, чтобы поприветствовать его.