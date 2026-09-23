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Трамп нарушит ради Си Цзиньпина протокол, соблюдавшийся 60 лет

Инна Шульгина
Артем Иванов / ТАСС
Артем Иванов / ТАСС

Президент США Дональд Трамп встретит лидера КНР Си Цзиньпина на объединенной базе Эндрюс недалеко от Вашингтона, нарушив 60-летний протокол. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Это станет первым случаем, когда главнокомандующий вооруженных сил США встретит на базе мирового лидера с тех пор, как Джон Кеннеди в 1962 г. на взлетно-посадочной полосе встретил премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана. FT обращает внимание, что в мае, когда Трамп прибыл в Китай, Си Цзиньпин даже не поехал в аэропорт Пекина, чтобы поприветствовать его. Издание назвало предстоящее событие историческим моментом в отношениях двух лидеров.

FT также отмечает, что почтение Трампа к Си демонстрирует, что после 20 месяцев «головокружительных пошлин» на товары из Китая, за которыми последовало хрупкое перемирие, президент США «пошел на попятную, отказавшись от амбиций «ястребов» в своей администрации, которые стремились возобновить попытки сдержать крупнейшего геополитического противника Америки».

21 сентября МИД Китая подтвердил, что Си Цзиньпин посетит США с госвизитом 23–25 сентября. По словам официального представителя МИД Китая Го Цзякуня, Си проведет с Трампом «углубленный обмен мнениями по важнейшим вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также мира и развития во всем мире». Это будет ответный визит после приезда Трампа в мае в Пекин.

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