Трамп нарушит ради Си Цзиньпина протокол, соблюдавшийся 60 лет

Это станет первым случаем, когда главнокомандующий вооруженных сил США встретит на базе мирового лидера с тех пор, как Джон Кеннеди в 1962 г. на взлетно-посадочной полосе встретил премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана. FT обращает внимание, что в мае, когда Трамп прибыл в Китай, Си Цзиньпин даже не поехал в аэропорт Пекина, чтобы поприветствовать его. Издание назвало предстоящее событие историческим моментом в отношениях двух лидеров.