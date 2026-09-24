США и Китай продлили торговое перемирие до 10 января
США и Китай договорились продлить действие соглашения, направленного на снижение напряженности в торгово-экономических отношениях, до 10 января. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу Fox News.
По словам Бессента, стороны согласовали продление заключенного в Пусане соглашения, срок действия которого изначально истекал 10 ноября.
Глава минфина США отметил, что Вашингтон рассматривает возможность как сохранить нынешние условия взаимодействия с Пекином, так и перейти к подготовке более масштабной сделки.
По его словам, правительство США устраивает любой из этих вариантов и оно будет делать то, что «лучше для американского народа».
17 мая Белый дом заявил, что по итогам двухдневного саммита президента США Дональда Трампа в Китае Белый дом объявил, что КНР обязалась ежегодно закупать американские сельскохозяйственные товары на сумму не менее $17 млрд вплоть до 2028 г. В дополнение к этому Китай восстановил доступ американского мяса на свой рынок: продлены истекшие лицензии более 400 предприятий по поставкам говядины, а также начата работа с регуляторами США по возобновлению импорта американской птицы. Министерство коммерции КНР отметило, что стороны смогут находить решения проблем через диалог и сотрудничество.
15 мая Трамп сообщил, что может снять санкции с китайских нефтяных компаний, которые закупают иранские энергоносители.
13 мая американский президент прибыл в Пекин на двухдневные переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров проходила за закрытыми дверями, и пока Белый дом не предоставил официальных комментариев по ее итогам. По данным СМИ, политики обсудили торговое перемирие, войну в Иране и разногласия по Тайваню.
Си посетит с госвизитом США 23–25 сентября. Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, отвечая на вопрос агентства «Синьхуа», сказал, что Си проведет с президентом США Дональдом Трампом «углубленный обмен мнениями по важнейшим вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также мира и развития во всем мире». По своей сути это будет ответный визит после приезда в мае в Пекин Трампа.