США и Китай продлили торговое перемирие до 10 января

17 мая Белый дом заявил, что по итогам двухдневного саммита президента США Дональда Трампа в Китае Белый дом объявил, что КНР обязалась ежегодно закупать американские сельскохозяйственные товары на сумму не менее $17 млрд вплоть до 2028 г. В дополнение к этому Китай восстановил доступ американского мяса на свой рынок: продлены истекшие лицензии более 400 предприятий по поставкам говядины, а также начата работа с регуляторами США по возобновлению импорта американской птицы. Министерство коммерции КНР отметило, что стороны смогут находить решения проблем через диалог и сотрудничество.