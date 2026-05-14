О чем говорили Трамп и Си Цзиньпин в Пекине: главное

О чем говорили Трамп и Си Цзиньпин в Пекине: главноеВ центре внимания были тайваньский вопрос и торговля
14 мая в Пекине прошли переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча проходила за закрытыми дверями, и пока Белый дом не предоставил официальных комментариев по ее итогам. По данным СМИ, в числе тем для разговора были торговое перемирие, война в Иране и продажа США оружия Тайваню. Reuters пишет, что встреча продолжалась более двух часов.
Главные известные моменты переговоров и вступительных речей сторон – в материале «Ведомостей».
Оценка контактов США и Пекина
Си отметил, что в 2026 г. исполняется 250 лет со дня провозглашения независимости США. Он заявил, что устойчивость в американо-китайских отношениях необходима для глобальной стабильности.
Председатель КНР также заявил, что всегда считал, что общие интересы Китая и США перевешивают разногласия. По его словам, успех Китая и США – возможность для обеих сторон. В ответ Трамп сказал, что отношения между странами «станут лучше, чем когда-либо».
Глава Белого дома заявил, что они с Си «давно знакомы», и назвал его «великим лидером», пишет The Guardian.
«Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», – сказал американский лидер.
Си отметил, что мир находится на перепутье, в условиях нестабильности и неопределенности. По его словам, перед Китаем и США стоит вопрос о том, «могут ли эти две страны работать сообща, чтобы противостоять вызовам и обеспечить большую стабильность в мире».
«В торговой войне нет победителей»
Си сообщил, что 12 мая торговые делегации США и Китая провели продуктивные переговоры, пишет CNN. По словам Си, «снова и снова подтверждается, что в торговой войне нет победителей».
«Суть китайско-американских экономических и торговых отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве. Перед лицом разногласий и трений единственно правильным выбором являются равноправные консультации», – заявил председатель КНР.
Китайский лидер добавил, что «вчера экономические и торговые делегации обеих сторон пришли к сбалансированному и позитивному соглашению».
Ловушка Фукидида
По словам Си, при неправильном подходе к тайваньскому вопросу между двумя странами могут возникнуть разногласия или даже конфликт, что поставит китайско-американские отношения в очень опасное положение.
Си назвал тайваньский вопрос наиважнейшим в китайско-американских отношениях.
«При правильном подходе отношения между двумя странами могут сохраниться в целом стабильными», – добавил он.
Си Цзиньпин также процитировал древнегреческого историка, выразив надежду на то, что США и Китай смогут избежать конфликта. Он заявил, что история, мир и его народы задаются вопросом, смогут ли две страны преодолеть «ловушку Фукидида» и создать новую модель отношений между крупными державами, пишет The Guardian.
Речь о цитате из «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида, где он отмечает, что «возвышение Афин и страх, который оно внушало Спарте, сделали войну неизбежной». Си имел в виду идею, что, когда растущая держава угрожает вытеснить устоявшуюся, это часто приводит к войне.