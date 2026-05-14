О чем говорили Трамп и Си Цзиньпин в Пекине: главное

14 мая в Пекине прошли переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча проходила за закрытыми дверями, и пока Белый дом не предоставил официальных комментариев по ее итогам. По данным СМИ, в числе тем для разговора были торговое перемирие, война в Иране и продажа США оружия Тайваню. Reuters пишет, что встреча продолжалась более двух часов.