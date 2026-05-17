Китай согласился закупать у США продукцию АПК на $17 млрд ежегодно до 2028 года
По итогам двухдневного саммита президента США Дональда Трампа в Китае Белый дом объявил, что КНР обязалась ежегодно закупать американские сельскохозяйственные товары на сумму не менее $17 млрд вплоть до 2028 г. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
В дополнение к этому Китай восстановил доступ американского мяса на свой рынок: продлены истекшие лицензии более 400 предприятий по поставкам говядины, а также начата работа с регуляторами США по возобновлению импорта американской птицы.
Министерство коммерции КНР отметило, что стороны смогут находить решения проблем через диалог и сотрудничество. В своем заявлении ведомство указало: договоренности обсуждались в ходе торговых переговоров в Южной Корее перед встречей председателя КНР Си Цзиньпина с Трампом, передает Bloomberg.
При этом о результатах переговоров по теме тарифов информации мало, отмечает агентство. Китай сообщил о планах взаимно снизить пошлины на отдельные товары, но не раскрыл подробностей – рабочие группы обеих стран продолжают переговоры. Сам Трамп заявил журналистам, что тарифы в ходе встреч с Си Цзиньпином не обсуждались.
Новый объем закупок будет дополнять уже действующие обязательства по закупкам соевых бобов, принятые прошлой осенью. Ранее Китай начал отдавать предпочтение более дешевой бразильской сое после выполнения первоначального объема закупок у США, согласованного в рамках прошлогоднего торгового перемирия.
Bloomberg отмечает, что предыдущие усилия Трампа по наращиванию экспорта в КНР не достигли целей. В частности, Китай не выполнил обязательства по соглашению 2020 г. о закупке дополнительных товаров на $200 млрд (в т. ч. сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров) за двухлетний период.