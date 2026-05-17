Белый дом назвал денуклеаризацию КНДР совместной целью США и Китая

Ведомости

Денуклеаризация Северной Кореи является совместной целью США и Китая. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам визита президента США Дональда Трампа в Пекин, где он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, добавили в Белом доме, оба лидера согласились с тем, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, а судоходство в Ормузском проливе должно быть восстановлено.

«Оба лидера согласились с тем, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, призвали вновь открыть Ормузский пролив и заявили, что ни одна страна или организация не должна взимать плату за проход [через Ормуз]», – говорится в сообщении.

В целом оба лидера смогли договориться по широкому спектру вопросов, что «повысит стабильность и укрепит доверие бизнеса и потребителей по всему миру», указано в заявлении Белого дома.

Трамп 13 мая прибыл в Пекин на двухдневные переговоры с Си. Встреча лидеров проходила за закрытыми дверями. По данным СМИ, политики обсудили торговое перемирие, войну в Иране и разногласия по Тайваню.

