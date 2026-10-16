Китай намерен расширить доступ иностранцев к финансовому рынку

Заявление прозвучало на фоне торгового обострения между Китаем и Европой. 16 октября Bloomberg писал, что ЕС готовит механизм, который в чрезвычайных обстоятельствах позволит полностью заблокировать доступ китайской продукции на единый европейский рынок для сокращения торгового дефицита с КНР. Еврокомиссия (ЕК) также рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на импорт товаров из Китая, в том числе химической продукции и продукции машиностроения.