Китай намерен расширить доступ иностранцев к финансовому рынку
Пекин продолжит расширение доступа иностранцев к своему финансовому рынку. Об этом сообщил глава Народного банка КНР Пань Гуншэн в ходе выступления на полях ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает Reuters.
«Устойчивый экономический рост Китая и стремительное развитие высокотехнологичных отраслей обеспечивают надежную поддержку активам, номинированным в юанях», – сказал он.
Глава китайского ЦБ считает, что активы в юанях могут удовлетворить растущий спрос на диверсификацию вложений. Китайский регулятор планирует расширить инструменты управления рисками, чтобы упростить инвестиции и привлечение финансирования, а также развивать офшорный рынок юаня и укреплять трансграничную финансовую инфраструктуру.
Заявление прозвучало на фоне торгового обострения между Китаем и Европой. 16 октября Bloomberg писал, что ЕС готовит механизм, который в чрезвычайных обстоятельствах позволит полностью заблокировать доступ китайской продукции на единый европейский рынок для сокращения торгового дефицита с КНР. Еврокомиссия (ЕК) также рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на импорт товаров из Китая, в том числе химической продукции и продукции машиностроения.
«Ведомости» писали, что в октябре КНР согласилась с ограничением в 2027 г. на экспорт в ЕС китайских гибридных автомобилей, включая заряжаемые от внешних источников. По условиям сделки, после достижения годового лимита в 350 000 гибридных автомобилей порты ЕС не будут принимать автомобили такого вида из Китая.