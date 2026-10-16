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Китай намерен расширить доступ иностранцев к финансовому рынку

Максим Цуланов
Ведомости
Ведомости

Пекин продолжит расширение доступа иностранцев к своему финансовому рынку. Об этом сообщил глава Народного банка КНР Пань Гуншэн в ходе выступления на полях ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает Reuters.

«Устойчивый экономический рост Китая и стремительное развитие высокотехнологичных отраслей обеспечивают надежную поддержку активам, номинированным в юанях», – сказал он.

Глава китайского ЦБ считает, что активы в ​юанях могут удовлетворить растущий спрос на ​диверсификацию вложений. Китайский регулятор планирует расширить инструменты ‌управления рисками, чтобы упростить инвестиции и привлечение финансирования, а также развивать офшорный рынок юаня и укреплять трансграничную финансовую ​инфраструктуру.

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Экономика / Мировая экономика

Заявление прозвучало на фоне торгового обострения между Китаем и Европой. 16 октября Bloomberg писал, что ЕС готовит механизм, который в чрезвычайных обстоятельствах позволит полностью заблокировать доступ китайской продукции на единый европейский рынок для сокращения торгового дефицита с КНР. Еврокомиссия (ЕК) также рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на импорт товаров из Китая, в том числе химической продукции и продукции машиностроения. 

«Ведомости» писали, что в октябре КНР согласилась с ограничением в 2027 г. на экспорт в ЕС китайских гибридных автомобилей, включая заряжаемые от внешних источников. По условиям сделки, после достижения годового лимита в 350 000 гибридных автомобилей порты ЕС не будут принимать автомобили такого вида из Китая. 

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