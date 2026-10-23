ФАС запросила у производителей коксующегося угля объяснения роста цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила крупнейшим производителям коксующегося угля запросы в связи с повышением цен на продукцию с октября 2026 г. Об этом сообщили в ведомстве.
Компании должны предоставить сведения о структуре себестоимости угля, объемах его производства и реализации, планируемых поставках, а также объяснить причины удорожания.
ФАС проанализирует полученные данные, чтобы установить, есть ли в действиях производителей признаки нарушения антимонопольного законодательства. При наличии соответствующих оснований служба примет меры реагирования.
16 октября «Ведомости» со ссылкой на заявление замминистра энергетики Дмитрия Исламова писали, что консолидированный убыток российской угольной отрасли в 2027 г. может снизиться более чем втрое к ожидаемому уровню этого года – до 100 млрд руб. По его словам, это будет возможно в случае сохранения текущей ценовой конъюнктуры на мировом рынке угля и при стабильном экспорте. Замглавы Минэнерго сказал, что в этом году консолидированный убыток угольных компаний составит 300–310 млрд руб. По данным ведомства, в 2025 г. консолидированный убыток отрасли до налогообложения составил 420 млрд руб. По данным Росстата, сальдированный убыток угольной отрасли в прошлом году составил 408 млрд руб. Таким образом, в этом году убыток снизится на 24–29%. В марте министерство прогнозировало рост убытка отрасли по итогам 2026 г. до 576 млрд руб.
По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), стоимость российского металлургического угля в дальневосточных портах заметно снизилась за неделю к 18 сентября. Коксующийся уголь марки ГЖ подешевел на 7,7% до $166 за тонну на условиях FOB, а пылеугольное топливо – на 15% до $181 за тонну. Снижение котировок привело к их отходу от максимумов 2024 г., которые фиксировались в начале сентября. На динамику рынка, по оценке ЦЦИ, влияет ограниченный спрос на сырье со стороны металлургической отрасли. Дополнительным фактором стали действия китайских регуляторов. Ведомства КНР призвали угольные компании ускорить завершение проверок на производствах и увеличить добычу.