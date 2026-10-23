ФАС запросила у производителей коксующегося угля объяснения роста цен

16 октября «Ведомости» со ссылкой на заявление замминистра энергетики Дмитрия Исламова писали, что консолидированный убыток российской угольной отрасли в 2027 г. может снизиться более чем втрое к ожидаемому уровню этого года – до 100 млрд руб. По его словам, это будет возможно в случае сохранения текущей ценовой конъюнктуры на мировом рынке угля и при стабильном экспорте. Замглавы Минэнерго сказал, что в этом году консолидированный убыток угольных компаний составит 300–310 млрд руб. По данным ведомства, в 2025 г. консолидированный убыток отрасли до налогообложения составил 420 млрд руб. По данным Росстата, сальдированный убыток угольной отрасли в прошлом году составил 408 млрд руб. Таким образом, в этом году убыток снизится на 24–29%. В марте министерство прогнозировало рост убытка отрасли по итогам 2026 г. до 576 млрд руб.