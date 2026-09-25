Цены на металлургический уголь снизились до 15% за неделю
Стоимость российского металлургического угля в дальневосточных портах заметно снизилась за неделю к 18 сентября. Коксующийся уголь марки ГЖ подешевел на 7,7% до $166 за тонну на условиях FOB, а пылеугольное топливо – на 15% до $181 за тонну, следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
Снижение котировок привело к их отходу от максимумов 2024 г., которые фиксировались в начале сентября. На динамику рынка, по оценке ЦЦИ, влияет ограниченный спрос на сырье со стороны металлургической отрасли.
Дополнительным фактором стали действия китайских регуляторов. Ведомства КНР призвали угольные компании ускорить завершение проверок на производствах и увеличить добычу. Кроме того, предприятиям рекомендовали активнее использовать импорт для балансировки внутреннего рынка.
Рекомендации властей появились на фоне продолжительного снижения объемов добычи угля в Китае. Как отмечают аналитики, уже пять месяцев показатель остается ниже уровня 2025 г. Одновременно ограничения производства стали и меры по наращиванию угледобычи оказывают влияние на спрос и ценовую динамику металлургического сырья.
Крупнейшие китайские сталелитейные компании одновременно запустили инициативу по общеотраслевому контролю производства и сокращению запасов стали. Поводом стали снижение спроса на металл и падение прибыли производителей, в том числе на фоне роста цен на коксующийся уголь.
По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в августе выплавка в Китае сократилась на 3,7% до 74,6 млн т. За восемь месяцев производство снизилось на 3,1% до 651,9 млн т. Это стало максимальным падением среди десяти крупнейших стран-производителей, которые отслеживает WSA. При этом добыча угля в КНР пять месяцев подряд остается ниже уровня 2025 г.
24 сентября «Ведомости» писали, что основной российский угледобывающий регион – Кемеровская область сократит свою долю в производстве угля в России к 2050 г. до 35% с 45% в 2024 г. Это следует из программы развития угольной промышленности России на период до 2050 г. Добыча угля в стране в целевом сценарии должна вырасти до 530,1 млн т в 2030 г., что на 20% больше показателя 2024 г., принятого в документе за базовый. В 2050 г. добыча должна достичь 662 млн т (+49%). Экспорт угля в целевом сценарии в 2030 г. должен увеличиться на 35% до 266,7 млн т, в 2050 г. – в 1,8 раза до 350,1 млн т. Доля России в международной торговле углем при этом возрастет с 13% в 2024 г. до 15–16% в 2030 г. и 24–27% в 2050 г. Поставки угля на внутренний рынок увеличатся со 179 млн т в 2024 г. до 199,2 млн т в 2030 г. (+11%) и 231,7 млн т в 2050 г. (+29%).