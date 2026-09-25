Цены на металлургический уголь снизились до 15% за неделю

24 сентября «Ведомости» писали, что основной российский угледобывающий регион – Кемеровская область сократит свою долю в производстве угля в России к 2050 г. до 35% с 45% в 2024 г. Это следует из программы развития угольной промышленности России на период до 2050 г. Добыча угля в стране в целевом сценарии должна вырасти до 530,1 млн т в 2030 г., что на 20% больше показателя 2024 г., принятого в документе за базовый. В 2050 г. добыча должна достичь 662 млн т (+49%). Экспорт угля в целевом сценарии в 2030 г. должен увеличиться на 35% до 266,7 млн т, в 2050 г. – в 1,8 раза до 350,1 млн т. Доля России в международной торговле углем при этом возрастет с 13% в 2024 г. до 15–16% в 2030 г. и 24–27% в 2050 г. Поставки угля на внутренний рынок увеличатся со 179 млн т в 2024 г. до 199,2 млн т в 2030 г. (+11%) и 231,7 млн т в 2050 г. (+29%).