Минэнерго ожидает трехкратного снижения убытка угольной отрасли в 2027 году

В этом году консолидированный убыток угольных компаний составит 300–310 млрд руб., сказал замглавы Минэнерго. В презентации министерства к выступлению Исламова отмечается, что в 2025 г. консолидированный убыток отрасли до налогообложения составил 420 млрд руб. По данным Росстата, сальдированный убыток угольной отрасли в прошлом году составил 408 млрд руб. Таким образом, в этом году убыток снизится на 24–29%. В марте министерство прогнозировало рост убытка отрасли по итогам 2026 г. до 576 млрд руб. («Ведомости» писали об этом 25 марта).