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Главная / Бизнес /

Минэнерго ожидает трехкратного снижения убытка угольной отрасли в 2027 году

Это будет возможно за счет улучшения ценовой конъюнктуры на мировом рынке
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Консолидированный убыток российской угольной отрасли в 2027 г. может снизиться более чем втрое к ожидаемому уровню этого года до 100 млрд руб. Об этом сообщил на форуме «Российская энергетическая неделя» замминистра энергетики Дмитрий Исламов. Это будет возможно в случае сохранения текущей ценовой конъюнктуры на мировом рынке угля и стабильном экспорте, пояснил Исламов журналистам в кулуарах форума.

В этом году консолидированный убыток угольных компаний составит 300–310 млрд руб., сказал замглавы Минэнерго. В презентации министерства к выступлению Исламова отмечается, что в 2025 г. консолидированный убыток отрасли до налогообложения составил 420 млрд руб. По данным Росстата, сальдированный убыток угольной отрасли в прошлом году составил 408 млрд руб. Таким образом, в этом году убыток снизится на 24–29%. В марте министерство прогнозировало рост убытка отрасли по итогам 2026 г. до 576 млрд руб. («Ведомости» писали об этом 25 марта).

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