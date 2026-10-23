Аксаков: основной потенциал снижения ключевой ставки реализуется в 2027 году

Аксаков считает, что условия для возобновления снижения ставки могут сложиться в конце 2026 г. или начале 2027 г. При ее уменьшении до 12–13% в ближайшие полгода кредиты станут заметно доступнее для надежных компаний, реализующих инвестиционные проекты. При этом парламентарий подчеркнул, что снижение стоимости заемных средств возможно только при ослаблении инфляционного давления.