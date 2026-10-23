Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,026-1,14%KLVZ1,922-0,1%LIFE1,65-0,9%IMOEX2 448,44+0,78%RTSI950,77+0,78%RGBI111,79-0,19%RGBITR772,48-0,15%
Главная / Экономика /

Аксаков: основной потенциал снижения ключевой ставки реализуется в 2027 году

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Основное снижение ключевой ставки Банка России придется на 2027 г., хотя до конца 2026 г. регулятор еще может уменьшить ее на 0,25 процентного пункта (п. п.). Такой прогноз дал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя решение ЦБ сохранить ставку на уровне 14% годовых.

По мнению депутата, регулятору необходимо убедиться в устойчивом замедлении инфляции. Несмотря на снижение текущего роста цен и инфляционных ожиданий населения и бизнеса, эти показатели остаются повышенными. Кроме того, ЦБ предстоит оценить влияние бюджетной и налоговой политики на цены и спрос в 2027 г.

Аксаков считает, что условия для возобновления снижения ставки могут сложиться в конце 2026 г. или начале 2027 г. При ее уменьшении до 12–13% в ближайшие полгода кредиты станут заметно доступнее для надежных компаний, реализующих инвестиционные проекты. При этом парламентарий подчеркнул, что снижение стоимости заемных средств возможно только при ослаблении инфляционного давления.

16 октября 25 из 26 опрошенных «Ведомостями» экономистов ожидали сохранения ключевой ставки на уровне 14%. Основными причинами аналитики называли высокие инфляционные ожидания и динамику потребительских цен.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь