Аксаков: основной потенциал снижения ключевой ставки реализуется в 2027 году
Основное снижение ключевой ставки Банка России придется на 2027 г., хотя до конца 2026 г. регулятор еще может уменьшить ее на 0,25 процентного пункта (п. п.). Такой прогноз дал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя решение ЦБ сохранить ставку на уровне 14% годовых.
По мнению депутата, регулятору необходимо убедиться в устойчивом замедлении инфляции. Несмотря на снижение текущего роста цен и инфляционных ожиданий населения и бизнеса, эти показатели остаются повышенными. Кроме того, ЦБ предстоит оценить влияние бюджетной и налоговой политики на цены и спрос в 2027 г.
Аксаков считает, что условия для возобновления снижения ставки могут сложиться в конце 2026 г. или начале 2027 г. При ее уменьшении до 12–13% в ближайшие полгода кредиты станут заметно доступнее для надежных компаний, реализующих инвестиционные проекты. При этом парламентарий подчеркнул, что снижение стоимости заемных средств возможно только при ослаблении инфляционного давления.
16 октября 25 из 26 опрошенных «Ведомостями» экономистов ожидали сохранения ключевой ставки на уровне 14%. Основными причинами аналитики называли высокие инфляционные ожидания и динамику потребительских цен.