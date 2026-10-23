Песков опроверг связь между возвращением Хаббарда и освобождением «Рыбаря»

9 октября Звинчук и его соратники были задержаны в Черногории. Как писало издание Vijesti, действия правоохранительных органов были направлены на пресечение предполагаемой «гибридной деятельности сети «Рыбарь». Источники СМИ сообщали, что власти Великобритании и США связывают проект с «распространением российской пропаганды и проведением операций иностранного информационного влияния». Позже управление полиции Черногории сообщило, что россиян выдворят из страны. Звинчуку, его жене и их соратникам также аннулировали вид на жительство в стране. Премьер-министр Черногории Милойко Спаич назвал данные решения «защитой интересов».