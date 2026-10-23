Песков опроверг связь между возвращением Хаббарда и освобождением «Рыбаря»
Освобождение осужденного американца Стивена Хаббарда не связано с инцидентом с ранее освобожденным руководителем Telegram-проекта «Рыбарь» Михаилом Звинчуком. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, было ли освобождение Хаббарда обменом на Звинчука, Песков не согласился с этим.
Президент США Дональд Трамп 21 октября выразил схожее мнение. По его словам, передача Хаббарда Вашингтону прошла не по принципу обмена. Трамп пояснил, что освобождение должно было произойти при администрации президента Джо Байдена, которая «ничего не добилась в переговорах с Кремлем». Трамп добавил, что требовавшие немедленного введения новых санкций против РФ не знали о переговорах по передаче Хаббарда.
Российский президент Владимир Путин объявил об освобождении американца Хаббарда 21 октября в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Представитель США поблагодарил российского лидера за освобождение Хаббарда. Песков в беседе с «Вестями» пояснил, что Путин решил освободить осужденного американца по гуманитарным соображениям.
9 октября Звинчук и его соратники были задержаны в Черногории. Как писало издание Vijesti, действия правоохранительных органов были направлены на пресечение предполагаемой «гибридной деятельности сети «Рыбарь». Источники СМИ сообщали, что власти Великобритании и США связывают проект с «распространением российской пропаганды и проведением операций иностранного информационного влияния». Позже управление полиции Черногории сообщило, что россиян выдворят из страны. Звинчуку, его жене и их соратникам также аннулировали вид на жительство в стране. Премьер-министр Черногории Милойко Спаич назвал данные решения «защитой интересов».
В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что команду «Рыбаря» отпустили, она находится в аэропорту и ожидает вылета. На следующий день стало известно, что Звинчук, его супруга и соратники прибыли в Сербию.