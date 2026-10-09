В Черногории задержан руководитель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук

В октябре 2024 г. Госдепартамент США заявил, выплатит до $10 млн за информацию о сотрудниках Telegram-канала «Рыбарь». Проект, по версии ведомства, «управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях» под хэштегами #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS для продвижения «политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах».