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В Черногории задержан руководитель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Руководитель российского Telegram-проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук был задержан в Черногории вместе с несколькими соратниками. Об этом сообщило Vijesti со ссылкой на источники в структурах безопасности страны.

По информации издания, среди задержанных также оказались супруга Звинчука Валерия и еще три человека. Операция проходила в городе Рисан. Ее проводила полиция Черногории совместно с Агентством национальной безопасности (ANB).

Как пишет Vijesti, действия правоохранительных органов направлены на пресечение предполагаемой «гибридной деятельности сети «Рыбарь»». Власти Великобритании и США связывают проект с «распространением российской пропаганды и проведением операций иностранного информационного влияния».

Как сообщила ТАСС официальный представить МИД РФ Мария Захарова, посольство РФ в Черногории выясняет обстоятельства задержания Звинчука.

Великобритания ранее ввела санкции против Звинчука, назвав его совладельцем и генеральным директором «Рыбаря». По утверждению британских властей, деятельность проекта частично связана с российскими властями.

Госдепартамент США также относит Звинчука к лицам, причастным к операциям иностранного влияния на американские выборы.

В октябре 2024 г. Госдепартамент США заявил, выплатит до $10 млн за информацию о сотрудниках Telegram-канала «Рыбарь». Проект, по версии ведомства, «управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях» под хэштегами #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS для продвижения «политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах».

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