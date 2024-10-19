Госдеп объявил награду за информацию о сотрудниках проекта «Рыбарь»
Госдепартамент США выплатит до $10 млн за информацию о сотрудниках Telegram-канала «Рыбарь». Это следует из информации на сайте программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»).
«Rybar LLC – российская медиаорганизация, ранее финансировавшаяся покойным российским магнатом Евгением Викторовичем Пригожиным», – говорится в сообщении. По версии госдепа, «Рыбарь» использует связи и финансирование «для укрепления военного потенциала России и продвижения пророссийских и антизападных нарративов».
Проект, по версии ведомства, «управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях» под хэштегами #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS для продвижения «политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах».
«Кроме того, в преддверии президентских выборов в США 2024 г. “Рыбарь” создал канал “TEXASvsUSA” на X, чтобы эксплуатировать проблему нелегальных мигрантов, пересекающих границу Техаса, – политически и социально чувствительную тему», – добавили в ведомстве.
Среди лиц, информацию о которых ищет американский госдеп, указан автор Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. В декабре 2022 г. президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации. Тогда одним из ее членов стал Звинчук.
«Ведомости» в мае писали, что в МГИМО запустят новую программу магистратуры для подготовки специалистов по информационному противоборству для решения сложных международно-политических задач. Из презентации следовало, что одну из обязательных дисциплин «Основы практики информационного воздействия» будет вести автор канала «Рыбарь» Звинчук. Источник «Ведомостей» говорил, что проект в МГИМО реализуется при поддержке администрации президента (АП).