Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Госдеп объявил награду за информацию о сотрудниках проекта «Рыбарь»

Ведомости

Госдепартамент США выплатит до $10 млн за информацию о сотрудниках Telegram-канала «Рыбарь». Это следует из информации на сайте программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»).

«Rybar LLC – российская медиаорганизация, ранее финансировавшаяся покойным российским магнатом Евгением Викторовичем Пригожиным», – говорится в сообщении. По версии госдепа, «Рыбарь» использует связи и финансирование «для укрепления военного потенциала России и продвижения пророссийских и антизападных нарративов».

Проект, по версии ведомства, «управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях» под хэштегами #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS для продвижения «политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах».

«Кроме того, в преддверии президентских выборов в США 2024 г. “Рыбарь” создал канал “TEXASvsUSA” на X, чтобы эксплуатировать проблему нелегальных мигрантов, пересекающих границу Техаса, – политически и социально чувствительную тему», – добавили в ведомстве.

Среди лиц, информацию о которых ищет американский госдеп, указан автор Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. В декабре 2022 г. президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации. Тогда одним из ее членов стал Звинчук.

«Ведомости» в мае писали, что в МГИМО запустят новую программу магистратуры для подготовки специалистов по информационному противоборству для решения сложных международно-политических задач. Из презентации следовало, что одну из обязательных дисциплин «Основы практики информационного воздействия» будет вести автор канала «Рыбарь» Звинчук. Источник «Ведомостей» говорил, что проект в МГИМО реализуется при поддержке администрации президента (АП).

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных