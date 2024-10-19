Госдеп объявил награду за информацию о сотрудниках проекта «Рыбарь»

«Ведомости» в мае писали, что в МГИМО запустят новую программу магистратуры для подготовки специалистов по информационному противоборству для решения сложных международно-политических задач. Из презентации следовало, что одну из обязательных дисциплин «Основы практики информационного воздействия» будет вести автор канала «Рыбарь» Звинчук. Источник «Ведомостей» говорил, что проект в МГИМО реализуется при поддержке администрации президента (АП).