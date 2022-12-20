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Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и поддержки участников СВО

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Президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Группу возглавил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, в ее состав вошли парламентарии, общественные деятели и журналисты, в том числе создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный.

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

Для мобилизованных разработали ряд мер поддержки. В частности, за призванными работниками сохраняются их рабочие места. Данные поправки в Трудовой кодекс Госдума приняла 27 сентября.

Согласно документу, период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности. Помимо этого предусмотрены дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев: их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы, в том числе направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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