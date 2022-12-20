Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и поддержки участников СВО

Согласно документу, период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности. Помимо этого предусмотрены дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев: их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы, в том числе направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.