Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и поддержки участников СВО
Президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Группу возглавил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, в ее состав вошли парламентарии, общественные деятели и журналисты, в том числе создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
Для мобилизованных разработали ряд мер поддержки. В частности, за призванными работниками сохраняются их рабочие места. Данные поправки в Трудовой кодекс Госдума приняла 27 сентября.
Согласно документу, период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности. Помимо этого предусмотрены дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев: их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы, в том числе направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.