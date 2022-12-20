Путин: российские военные демонстрируют исключительные примеры храбрости

Глава государства ранее заявил, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян. Он также вручил высшие государственные награды бойцам, проявившим исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции, и подчеркнул, что Россия никому не позволит очернить и оболгать героев, которые выполняют патриотический долг.